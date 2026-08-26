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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رولا خرسا تكشف تفاصيل مشادة داخل جهة حكومية: «مفيش راجل محترم يشتم واحدة ست»

رولا خارسا
رولا خارسا
باسنتي ناجي

روت الإعلامية رولا خرسا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل واقعة شهدتها أثناء وجودها داخل إحدى الجهات الحكومية، موضحة أن مشادة كلامية نشبت بين أحد المواطنين وموظفة بسبب أولوية الدور، قبل أن تتطور إلى تبادل للسباب والتراشق بالمياه، قائلة إنها فوجئت بنفسها وبعدد من الموجودين يتعرضون للمياه خلال الواقعة.

رولا خرسا

وأوضحت رولا خرسا أن الموظفين توقفوا عن العمل اعتراضًا على ما حدث، فيما تم اصطحاب الرجل إلى مدير المكان. وانتقدت خلال روايتها للواقعة بعض ردود الأفعال التي حمّلت الموظفة مسؤولية ما حدث لمجرد أنها ردت على الرجل، معتبرة أن البعض ينظر إلى المرأة باعتبارها المخطئة حتى عندما تتعرض للإهانة.

واختتمت رولا خرسا حديثها بالإشادة بأحد الموجودين الذي قال خلال الواقعة: «مهما حصل مفيش راجل محترم يشتم واحدة ست»، مؤكدة أن هذا الموقف جعلها تشعر بأن الأخلاق ما زالت موجودة، رغم اختلاف ردود أفعال الناس تجاه الواقعة، مضيفة أن احترام المرأة لا يجب أن يرتبط بكونها موظفة أو مواطنة، وأن الشتائم والإهانة ليست مقبولة تحت أي ظرف.

رولا خارسا رولا خرسا نجوم الفن

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