تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل «Legends»

تستعد منصة نتفليكس لتقديم موسم جديد من مسلسل الجريمة «Legends».

ومن المنتظر أن يواصل الموسم الثاني قصة فريق العملاء المتخفين، مع دخولهم مجددًا إلى عالم العمليات السرية والعصابات، بعد الأحداث التي شهدها الموسم الأول.

المسلسل مبني على أحداث حقيقية وقعت في بريطانيا خلال فترة التسعينيات، وتدور قصته حول فريق من موظفي الجمارك الذين يتخفّون بهويات مزيفة للتسلل إلى أخطر عصابات المخدرات وتفكيكها من الداخل.

قصة الموسم الأول:

تدور أحداث «Legends» في بريطانيا خلال أوائل التسعينيات، في الوقت الذي كانت فيه السلطات تواجه تصاعدًا كبيرًا في عمليات تهريب المخدرات.

وتقرر إدارة الجمارك إطلاق عملية سرية غير مسبوقة، يتم خلالها اختيار مجموعة من موظفي الجمارك العاديين وإرسالهم للعمل متخفين داخل عالم الجريمة، بهدف اختراق أخطر عصابات المخدرات في بريطانيا