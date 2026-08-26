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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو جمال ينتهي من تصوير «الأمير» في الرياض مع أحمد عز وتوبا بويوكستون

عمرو جمال ينتهي من تصوير "الأمير" في الرياض مع أحمد عز وتوبا بويوكستون
عمرو جمال ينتهي من تصوير "الأمير" في الرياض مع أحمد عز وتوبا بويوكستون
أوركيد سامي

أنهى الفنان عمرو جمال تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "الأمير" في العاصمة السعودية الرياض، بعد فترة تصوير امتدت لنحو 4 أشهر، تنقل خلالها فريق العمل بين القاهرة والرياض، استعدادًا لعرض المسلسل خلال عام 2027.

ويجسد عمرو جمال خلال أحداث "الأمير" شخصية ضابط أمن وطني، في دور يتضمن عددًا من مشاهد الأكشن والتشويق، وخضع استعدادًا للشخصية لتدريبات مكثفة استمرت 3 أشهر، شملت التدريبات القتالية والمصارعة واستخدام السلاح، إلى جانب تغيير شكل الجسم بما يتناسب مع طبيعة الدور.

ويشارك عمرو جمال في بطولة "الأمير" إلى جانب أحمد عز، وتوبا بويوكستون، وبيدرو ألونسو، الشهير بشخصية «برلين» في مسلسل «La Casa de Papel»، إلى جانب بول أندرسون، ومريم أوزرلي، وأمينة خليل، وسامي الشيخ، وياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من إخراج المخرج العالمي ستيفن هوبكنز، ومن فكرة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق حول ضابط مصري يدخل في مهمة شديدة الخطورة، تتشابك خلالها العمليات السرية والمطاردات والصراعات الدولية، ضمن أحداث تمتد بين أكثر من دولة.

عمرو جمال اخبار الفن نجوم الفن

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