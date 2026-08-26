قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأربعاء .. آخر تحديث
حكم الصلاة على النبي عند نسيان شيءٍ .. دار الإفتاء ترد
«شبانة» يكشف سبب رحيل سعد شلبي عن الأهلي .. وموعد اختيار البديل
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
بعد تهديد نتنياهو .. مجلس السلام يُحذّر حماس من إطلاق الطائرات الورقية
إخلاء آلاف السكان .. حرائق الغابات تهدّد أكبر قاعدة بحرية يونانية
وفاءً لوعدها.. شاب يحتفل بتخرجه أمام قبر والدته: «طلعت من الأوائل»
مليار ونصف في أيام.. «شبانة» يكشف حصيلة اشتراكات فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة
الغندور: الزمالك يقترب من تنفيذ مشروعه الاستثماري الجديد ببوابة جامعة الدول
أستاذ اقتصاد زراعي: الدولة اتخذت خطوات استباقية ناجحة لمواجهة التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية|فيديو
راضية عن شكلي .. رئيسة وزراء الدنمارك ترفض عرضًا لتجميل أنفها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟.. دراسة تكشف علاقتها بمرضى الكبد الدهني

الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني
آية التيجي

كشفت دراسة حديثة أن تناول الطماطم يوميًا قد يساعد في تقليل كمية الدهون المتراكمة على الكبد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، في نتيجة تضيف فائدة جديدة إلى أحد أكثر الأطعمة شيوعًا في النظام الغذائي.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

وأشارت الدراسة إلى أن تناول نحو 200 جرام من الطماطم الطازجة يوميًا، أي ما يعادل ثمرة طماطم كبيرة تقريبًا، إلى جانب 50 جرامًا من صلصة الطماطم، ارتبط بانخفاض أكبر في دهون الكبد مقارنة باتباع نظام غذائي يخلو من الطماطم.

ويُعد مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول من الحالات الصحية الشائعة، ويرتبط بشكل خاص بالسمنة وارتفاع مستويات الكوليسترول والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يتطور تراكم الدهون على الكبد إلى التهاب وتليف وتندب في أنسجة الكبد، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى فشل الكبد.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

تفاصيل الدراسة

وأجرى باحثون من المعهد الوطني لأمراض الجهاز الهضمي في إيطاليا الدراسة على 79 شخصًا بالغًا مصابًا بمرض الكبد الدهني، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 30 أو أقل.

وقسّم الباحثون المشاركين بشكل عشوائي إلى مجموعتين، حيث تناول أفراد المجموعة الأولى 200 جرام من الطماطم النيئة يوميًا لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى 50 جرامًا من صلصة الطماطم.

أما المجموعة الثانية، فاتّبعت نظامًا غذائيًا خاليًا من الطماطم خلال الفترة نفسها.
وبعد مرور 6 أسابيع، استخدم الباحثون فحصًا متخصصًا لقياس كمية الدهون الموجودة في الكبد.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

انخفاض دهون الكبد بنسبة 11%

وأظهرت النتائج أن مستوى الدهون في الكبد انخفض لدى المجموعتين خلال فترة الدراسة، إلا أن الانخفاض كان أكبر لدى الأشخاص الذين تناولوا الطماطم بانتظام.

وانخفضت نسبة دهون الكبد بنحو 11% مقارنة بمستوياتها في بداية الدراسة لدى مجموعة الطماطم، مقابل انخفاض بلغ نحو 6% في المجموعة التي لم تتناول الطماطم.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات الأخرى، بما في ذلك تيبس الكبد، ودرجات التليف، وإنزيمات الكبد، ومستويات الكوليسترول وسكر الدم، وتركيب الجسم.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

لماذا قد تساعد الطماطم في حماية الكبد؟

ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من تحديد السبب الدقيق وراء انخفاض دهون الكبد لدى المشاركين الذين تناولوا الطماطم.

ولكن الطماطم تحتوي على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية ذات الخصائص المضادة للالتهابات، وهو ما يرجح الباحثون أنه قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في هذه النتيجة.

الطماطم ومرض الكبد الدهني

هل الطماطم علاج للكبد الدهني؟

ورغم النتائج الواعدة، لا تعني الدراسة أن تناول الطماطم وحده يمكن أن يعالج مرض الكبد الدهني أو يمنع تطوره.

كما أن الدراسة كانت محدودة من حيث عدد المشاركين ومدة المتابعة، ولذلك هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأطول لتأكيد النتائج ومعرفة مدى تأثير تناول الطماطم على صحة الكبد على المدى البعيد.

وبشكل عام، يُنصح المصابون بالكبد الدهني بالاهتمام بنمط الحياة بالكامل، بما يشمل الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن، إلى جانب الالتزام بتوجيهات الطبيب.

الطماطم والكبد الدهني فوائد الطماطم للكبد علاج الكبد الدهني مرض الكبد الدهني دهون الكبد أطعمة مفيدة للكبد الطماطم فوائد الطماطم الكبد الدهني غير الكحولي تقليل دهون الكبد النظام الغذائي للكبد الدهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

عداد الكهرباء

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

خوان بيزيرا

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: «مش عارفة أدفع الإيجار

فاتحة بقالي 10 أيام والدنيا مش كويسة.. دموع سيدة بسبب تعثر مشروعها: مش عارفة أدفع الإيجار

الزمالك

الزمالك يقترب من تجديد عقد الراعي الرئيسي للفريق بزيادة 55%.. خاص

اختراق الهاتف

خطر المكالمة الواحدة.. هل يستطيع رقم مجهول اختراق هاتفك بمجرد الرد؟

ترشيحاتنا

أوميجا

«أوميجا» تطلق تشكيلة ساعات Speedmaster 38mm الجديدة بتصميم مصغر لساعة القمر

تيجو 7 برو

للعائلات.. مقارنة بين شيري تيجو 7 برو وإم جي RX5 بلس

تكييف السيارة

قبل ما تدمره.. 7 عادات خاطئة تضعف تكييف سيارتك في الصيف

بالصور

ساندي تتألق بإطلالة صيفية لافتة .. نظارة شمسية وتيشيرت بطابع فني | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟.. دراسة تكشف علاقتها بمرضى الكبد الدهني

الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني
الطماطم ومرض الكبد الدهني

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد