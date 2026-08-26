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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يصدم العالم .. أمريكا تعلّق مواعيد التأشيرات للمتقدمين من جميع الدول

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواعيد منح التأشيرات للمتقدمين حول العالم، وذلك في ظل حملة التضييق على الهجرة التي تشنها الحكومة الأمريكية خلال الولاية الثانية للرئيس الجمهوري في البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إن الوزارة أطلقت مبادرة تدريب عالمية في جميع السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، وسيتم تعديل مواعيد خدمات التأشيرات بما يتناسب مع التدريب، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقد انتهج ترامب حملة ترحيل واسعة النطاق وتضييقًا على الهجرة، شملت إلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة (الجرين كارد) ورفض الطلبات لأسباب مختلفة، منها الآراء السياسية والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

يقول إن الحملة تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وقد واجهت هذه الحملة بعض العقبات القانونية فقد أبطل قاضٍ أمريكي يوم الجمعة سياسة إدارة ترامب التي علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، قائلاً إن هذه السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية ماركو روبيو.

لم تُفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل التدريب وجدوله الزمني، واكتفت بالقول إن التدريب يهدف إلى مساعدة الموظفين القنصليين على فرز المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا معتمدين على المساعدات العامة الأمريكية، وضمان تقييم طلبات التأشيرة "بشكل شامل ومتسق".

وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نشرت في وقت سابق خبر تعليق مواعيد التأشيرات، حيث ذكرت أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الذين لديهم مقابلات مقررة في السفارات والقنصليات الأمريكية قد تلقوا رسائل بريد إلكتروني تُفيد بإعادة جدولة مواعيدهم، وأنهم سيتلقون إشعارًا لاحقًا بموعد جديد.

لاقت حملة ترامب على الهجرة إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان، إذ وُصفت بأنها تمييزية وتنتهك حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. 

كما تقول هذه المنظمات إن الحملة خلقت بيئة غير آمنة في الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن التنميط العنصري.

ترامب يصدم العالم مواعيد التأشيرات الرئيس الأمريكي التضييق على الهجرة

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