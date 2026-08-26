ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟.. استشاري تخطيط وهندسة مرور يُجيب

تُعد حوادث الطرق واحدة من أهم القضايا المحورية التي تمثل تحديًا كبيرًا للسلامة العامة، وتتداخل وتتشابك في وقوعها أسباب عدة منها السرعة الزائدة وعدم سلامة المركبات فنيًا وسوء الحالة الفنية لبعض الطرق في بعض الأحيان.

ورغم الطفرة الكبرى التي تشهدها مصر في تطوير الطرق العامة والبنية التحتية، وما تقوم به الحكومة من جهود مضنية لتوفير عنصر الأمن والسلامة على الطرق بعد تطويرها ومراقبة سرعات المركبات بالأجهزة الحديثة، إلا أنه يظل العنصر البشري هو المحور الأساسي في هذه القضية.

وفي هذا السياق، أكد اللواء دكتور أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور، أن حوادث الطرق تخضع لمثلث أسباب يضم الطريق، المركبة، والعنصر البشري.

تطوير شبكات الطرق

وأوضح «الضبع» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصر حققت إنجازاً كبيراً في تطوير شبكة الطرق والتقدم في التقييم العالمي من المركز 128 إلى 18، بتقدم تجاوز 110 مراكز خلال الأعوام الماضية.

العنصر البشري وراء 70% من الحوادث

وأشار إلى أنه رغم التطور الكبير في وسائل أمان المركبات، يظل العنصر البشري هو السبب الرئيسي ويتصدر قائمة مسببات الحوادث بنسبة تصل إلى ما يقرب من 70%، مؤكداً أن إصلاح هذا العنصر وتكثيف الجهود تجاهه هو السبيل الأساسي للوصول إلى طريق آمن.