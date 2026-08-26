«متخلقش اللي يتنطط على النادي».. أيمن يونس: الزمالك لن يقف على خوان بيزيرا

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن نادي الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية، مشددًا على أن القلعة البيضاء أكبر من أي لاعب، حتى لو كان البرازيلي خوان بيزيرا، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أيمن يونس، عبر برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق على قناة «TeN»، إن الزمالك يمتلك تاريخًا وجماهيرية كبيرة، ولا يمكن أن يكون أي لاعب أكبر من النادي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هيبة القلعة البيضاء في التعامل مع جميع اللاعبين.

وأضاف نجم الزمالك السابق: «الزمالك لن يقف على أي لاعب، حتى لو كان خوان بيزيرا، والنادي هو الأهم دائمًا».

وتابع أيمن يونس حديثه برسالة قوية بشأن ضرورة عدم السماح لأي لاعب بفرض شروطه أو التعامل مع الزمالك بطريقة لا تليق باسم النادي، قائلًا: «متخلقش اللي يتنطط على نادي الزمالك».