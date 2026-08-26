قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: إلغاء جلسة زووم مع خوان بيزيرا والنادي مستمر في التصعيد ضد اللاعب
ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟.. استشاري تخطيط وهندسة مرور يُجيب
«متخلقش اللي يتنطط على النادي».. أيمن يونس: الزمالك لن يقف على خوان بيزيرا
لا مفر من المفاوضات.. بشير عبد الفتاح يكشف آخر التطورات بين أمريكا وإيران | فيديو
عملها الولد الشقي.. عم حارث يعلق على تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
الغندور: جلسة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي خلال ساعات لحسم تجديد عقده
نظر جلسة مُحاكمة 27 متهمًا في قضية خلية أكتوبر .. اليوم
دعاء الفجر لزوال الهموم.. أفضل الأدعية المأثورة لتفريج الكرب وراحة القلب
أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي
طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً
ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً

أنطون كوبياكوف، المساعد الرئاسي الروسي
أنطون كوبياكوف، المساعد الرئاسي الروسي
ناصر السيد

صرّح أنطون كوبياكوف، المساعد الرئاسي الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن طوكيو ستتمكن من الحصول على أسلحتها النووية الخاصة في غضون عام.

ولفت كوبياكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية الانتباه إلى نزعة اليابان الانتقامية نحو التسلح.

وقال لوكالة تاس: "هناك حديثٌ عن أسلحة نووية، تستطيع اليابان تجميعها في غضون عام تقريبًا يُظهر الخطاب العدائي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن دور البلاد السابق في الإطار الأوسع للاستراتيجية الأمريكية الإقليمية والعالمية قد تغيّر بشكلٍ كبير، مُتحوّلًا نحو الانخراط المباشر".

وقبل أسبوع صعّدت كوريا الشمالية لهجتها تجاه اليابان، محذرة من تداعيات ما وصفته بمحاولات طوكيو توسيع قدراتها العسكرية، ومهددة برد عسكري قالت إنه قد يكون «مدمرًا وفوريًا» في حال اعتبرت بيونج يانج أن اليابان تجاوزت خطوطًا حمراء تمس أمنها.

وجاء التهديد على لسان كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي تشغل منصبًا بارزًا في قيادة حزب العمال الكوري. وقالت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج تراقب عن كثب التحركات اليابانية المتعلقة بتطوير القدرات العسكرية، معتبرة أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

طوكيو تقترب من القنبلة روسيا تفجر مفاجأة امتلاك اليابان للسلاح النووي أنطون كوبياكوف المساعد الرئاسي الروسي أسلحة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

عداد الكهرباء

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

خوان بيزيرا

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد