طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً

صرّح أنطون كوبياكوف، المساعد الرئاسي الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن طوكيو ستتمكن من الحصول على أسلحتها النووية الخاصة في غضون عام.

ولفت كوبياكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية الانتباه إلى نزعة اليابان الانتقامية نحو التسلح.

وقال لوكالة تاس: "هناك حديثٌ عن أسلحة نووية، تستطيع اليابان تجميعها في غضون عام تقريبًا يُظهر الخطاب العدائي لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن دور البلاد السابق في الإطار الأوسع للاستراتيجية الأمريكية الإقليمية والعالمية قد تغيّر بشكلٍ كبير، مُتحوّلًا نحو الانخراط المباشر".

وقبل أسبوع صعّدت كوريا الشمالية لهجتها تجاه اليابان، محذرة من تداعيات ما وصفته بمحاولات طوكيو توسيع قدراتها العسكرية، ومهددة برد عسكري قالت إنه قد يكون «مدمرًا وفوريًا» في حال اعتبرت بيونج يانج أن اليابان تجاوزت خطوطًا حمراء تمس أمنها.

وجاء التهديد على لسان كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي تشغل منصبًا بارزًا في قيادة حزب العمال الكوري. وقالت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج تراقب عن كثب التحركات اليابانية المتعلقة بتطوير القدرات العسكرية، معتبرة أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.