حكاية طريفة.. رئيسة وزراء اليابان: أشعر بوحدة شديدة لدرجة أنني صادقت صرصارًا

كشفت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي عن شعورها بالوحدة والحزن بعد أن تخلص موظفوها من صرصار ظهر في مقر إقامتها الرسمي، في حكاية طريفة نشرتها صحيفة «The Telegraph» البريطانية.

وتأتي الحكاية في تقرير لصحيفة «The Telegraph» البريطانية، التي وصفت تاكائيتشي بأنها رئيسة وزراء «مدمنة على العمل»، مشيرة إلى أنه خلال نحو 10 أشهر فقط في منصبها، دخلت في مواجهات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت نفسه أقامت علاقات ودية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما اشتهرت بتفاخرها بقدرتها على العمل رغم النوم لنحو ثلاث ساعات فقط في الليلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تاكائيتشي، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة اليابانية، تحدثت عن حياتها في مقر الإقامة الرسمي عبر منشورات مطولة على منصة «إكس»، في محاولة منها للرد على تساؤلات متكررة حول حياتها هناك، من بينها ما إذا كانت قد صادفت الأشباح التي يُقال إنها تظهر في المبنى.

وقالت تاكائيتشي إنها لم ترَ أي أشباح، لكنها واجهت ذات مرة صرصارًا أثناء وجودها في المقر. وأوضحت أنها كانت تحرص على تنظيف الأرضية أسفل طاولة الطعام، وحفظ بقايا الطعام في سلة مغلقة بإحكام، وتنظيف وفرز العبوات البلاستيكية، قبل أن تفاجأ بالحشرة وهي تمر مسرعة أمام قدميها.

وربطت رئيسة الوزراء موقفها من الصرصار بحبها منذ الطفولة لسلسلة المانغا اليابانية «طائر النار» (Firebird) للرسام أوسامو تيزوكا، التي تتناول مفهوم التناسخ وفكرة أن «الحياة مترابطة وتتغير أشكالها». وقالت إن هذا العمل ترك أثرًا كبيرًا فيها، ولذلك لا تستطيع حتى الآن قتل الحشرات، بما فيها الصراصير.

وبعد أن أبلغت سكرتاريتها بوجود الصرصار، فوجئ الموظفون بالأمر، وقال أحدهم بحزم: «إنه غير نظيف، سأتولى الأمر»، قبل أن ينفذوا ما وصفته تاكائيتشي مازحة بـ«عملية قتالية» للتخلص منه. وأضافت: «شعرت بالارتياح، لكنني شعرت أيضًا بقليل من الوحدة، أو ربما الحزن».

وتطرقت تاكائيتشي أيضًا إلى تفضيلها العمل من مقر الإقامة الرسمي بدلًا من مكتب رئيس الوزراء، موضحة أن ذلك يساعدها على تقليل عدد الموظفين وعناصر الأمن المطلوبين للعمل حولها. وتقول إنها تفضل عقد الاجتماعات بحضور السكرتير المسؤول أو الموظفين المعنيين فقط، بدلًا من وجود طاقم كبير حولها.

وبحسب «The Telegraph»، تعمل تاكائيتشي في عطلات نهاية الأسبوع وحتى ساعات المساء، وكانت قد قالت في يوليو إنها تمكنت أخيرًا من النوم خمس ساعات متواصلة للمرة الأولى منذ فترة، بعدما أصبح النوم بين صفر وثلاث ساعات عادة لها منذ توليها المنصب. كما أشارت الصحيفة إلى أن زوجها، وهو سياسي سابق تعرض لسكتة دماغية في فبراير 2025، يتولى إعداد الطعام في المنزل.

وتأتي تصريحاتها في وقت تواجه فيه انتقادات بسبب قضاء جزء كبير من وقتها في مقر الإقامة الرسمي. ووفقًا لصحيفة نيكي، أمضت تاكائيتشي أكثر من نصف عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية في مقر إقامتها منذ توليها رئاسة الحكومة، بينما أظهر تحليل لـ«بلومبرغ» أنها عقدت أقل عدد من اجتماعات مجلس الوزراء مقارنة بأي رئيس وزراء ياباني منذ عام 2012. كما تراجع تأييدها الشعبي إلى 41% الشهر الماضي، بانخفاض 10 نقاط مئوية خلال شهر واحد.