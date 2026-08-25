هيئة فلسطينية: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 63%

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بلغت 63 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها رصدت 4113 اعتداء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 2524 اعتداء خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1589 اعتداء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن ما وصفته بـ"بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني" تعززت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف نهاية عام 2022.

وأشار البيان إلى تنامي ما وصفه بالتبادل الوظيفي بين جيش الاحتلال والمستوطنين في فرض السيطرة على الأرض، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، محذرا من أن تردد المواقف الدولية وضعف أدوات الردع والمحاسبة أسهما في تحويل اعتداءات المستوطنين من أحداث متفرقة إلى أداة منظمة لفرض وقائع جغرافية جديدة، ودفع التجمعات الفلسطينية نحو الانحسار والتهجير.