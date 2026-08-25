قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
وزير التعليم: تطوير مادة التاريخ بالبكالوريا المصرية لتعزيز الوعي والربط بالواقع
اللحظات الأخيرة قبل الإعلان.. مرموش يصل إلى مقر توتنهام تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي
التأمينات: تقسيط مديونيات الشركات والمصانع بمقدم 5% دعمًا لمجتمع الأعمال
عودة الهدوء للمنطقة.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط
فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟
المولد النبوي 2026.. رددوا أفضل 5 صيغ للصلاة على الرسول في يوم ميلاده
مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطة إعلامية موسعة لتغطية دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»
وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة فلسطينية: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 63%

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن ارتفاع حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلة زيادة بلغت 63 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنها رصدت 4113 اعتداء منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 2524 اعتداء خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1589 اعتداء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن ما وصفته بـ"بيئة تمكين سياسي وأمني وقانوني" تعززت منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف نهاية عام 2022.
وأشار البيان إلى تنامي ما وصفه بالتبادل الوظيفي بين جيش الاحتلال والمستوطنين في فرض السيطرة على الأرض، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم، محذرا من أن تردد المواقف الدولية وضعف أدوات الردع والمحاسبة أسهما في تحويل اعتداءات المستوطنين من أحداث متفرقة إلى أداة منظمة لفرض وقائع جغرافية جديدة، ودفع التجمعات الفلسطينية نحو الانحسار والتهجير.

اعتداءات المستوطنين الضفة الغربية الاعتداءات التهجير التجمعات الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

فالنسيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن توكان 2027

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

استدعاء جنرال موتورز

خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

هاتف Play 20A

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد