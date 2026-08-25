اندلاع حريق في إحدى أكبر مصافي النفط بكازاخستان

اندلع حريق اليوم، الثلاثاء، في مصفاة أتيراو للنفط، إحدى أكبر مصافي كازاخستان قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده بالكامل دون تسجيل إصابات.

وأفادت شركة "مصفاة أتيراو للنفط" بأن الحريق اندلع عند الساعة 12:35 داخل مرسب تابع لمنشآت المعالجة الميكانيكية المغلقة، مشيرة إلى أن أعمالا لم تكن تجري في الموقع لحظة اندلاع النيران، بحسب RT.

وأوضحت الشركة أن النيران اشتعلت في الحمأة النفطية الموجودة داخل المرسب، مؤكدة أن المصفاة تواصل عملها بصورة اعتيادية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ إن بلاغا بشأن تصاعد الدخان ورد إلى مركز "112" عند الساعة 12:55، وعلى الفور جرى إرسال قوات وآليات الوزارة إلى الموقع نظرا لطبيعة المنشأة.

تابعة لوزارة حالات الطوارئ، إلى جانب فرق "سيمسر لإطفاء الحرائق" ومطار أتيراو وخدمة الإنقاذ التابعة لشركة NCOC.

وأضافت الوزارة أن الحريق تمت السيطرة عليه عند الساعة 13:42 ووقف انتشار النيران، قبل إخماده بالكامل لاحقا، مؤكدة عدم وقوع إصابات، فيما يجري التحقيق لتحديد أسباب اندلاعه.

وتعد مصفاة أتيراو واحدة من ثلاث مصاف رئيسية في كازاخستان، وقد دخلت حيز التشغيل عام 1945. وتمتلك شركة "كاز موناي غاز" الوطنية 99% من أسهمها، فيما تبلغ طاقتها التصميمية 5.5 مليون طن من النفط سنويا.