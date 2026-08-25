بيانات مراقبة جوية تظهر طائرة نقل عسكرية أمريكية في موسكو

أظهرت بيانات موقع مراقبة الحركة الجوية عبر الإنترنت هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز Boeing C-17A Globemaster III في موسكو صباح اليوم.

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ووفقا للموقع فإن الطائرة التي أقلعت من قاعدة "أندروز" العسكرية بالقرب من واشنطن عبر ريغا، هبطت في موسكو حوالي الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو.



وقال مصدر في مراقبة الحركة الجوية بالاتحاد الأوروبي لوكالة "تاس" إن الطائرة، التي وصلت إلى لاتفيا قادمة من قاعدة "أندروز" الجوية، غادرت ريغا متجهة إلى الحدود الروسية.

وأضاف المصدر أن الطائرة توقفت قبل ذلك في مطار تشارلستون.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف مجيبا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يستطيع التعليق على وصول الطائرة، قائلا: "لا، ليس لدي هذه المعلومات".

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مع ممثلين أمريكيين في الكرملين هذا الأسبوع، قال بيسكوف "لا، لا توجد مثل هذه الخطط".