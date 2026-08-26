الغندور: جلسة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي خلال ساعات لحسم تجديد عقده

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشة ملف تمديد وتعديل عقده، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في الحفاظ على الحارس خلال الفترة المقبلة.

وكشف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن مصطفى شوبير يرغب في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط بخلاف الموسم الحالي، بينما تتمسك إدارة النادي بتجديد عقد الحارس لمدة موسمين.

وتابع، كما يرغب شوبير في وضع بند يسمح له بالرحيل عن الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي حال وصول عرض مناسب، وهو ما سيتم مناقشته خلال الجلسة.

وأضاف أن حارس الأهلي يسعى كذلك لرفع راتبه السنوي إلى أكثر من 55 مليون جنيه في الموسم، في ظل تمسكه بالحصول على مقابل مالي يتناسب مع دوره داخل الفريق، على أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جميع الشروط للوصول إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.