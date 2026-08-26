قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبوالفتح تهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء وقرب عودته للشاشة
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: جذب استثمارات جديدة لقطاع البترول يعكس قوة الاقتصاد المصري

قطاع البترول
قطاع البترول
محمد الشعراوي

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن متابعة القيادة السياسية لملفات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والغاز تعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال العطار في تصريحات خاصة في تعقيب مقترح على الاجتماع، إن التركيز على زيادة الإنتاج وتنمية الاكتشافات غير المستغلة ورفع كفاءة آبار الغاز والزيت الخام يمثل توجهًا ضروريًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات التنمية المختلفة.

وأوضح أن استعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية تمثل نقطة قوة لقطاع البترول، خاصة مع انتظام الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاء الاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

 تطوير منظومة التعاقدات

وأضاف أن تطوير منظومة التعاقدات وتقديم حوافز استثمارية مناسبة يمكن أن يشجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يرفع فرص اكتشاف احتياطيات جديدة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية في أسرع وقت ممكن.

وأشار العطار إلى أن خطط دخول آبار ومشروعات جديدة إلى الإنتاج قبل نهاية عام 2026 تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج لا تعني فقط توفير احتياجات السوق، وإنما يمكن أن تدعم قدرة مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة والاستفادة من إمكاناتها في تداول وتسييل وتصدير الغاز.

وشدد على ضرورة استمرار العمل على تحديث البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من موارد الدولة، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع.

مجلس النواب قطاع البترول الاقتصاد المصري دعم الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

امين عمر

أمين عمر يقود طاقم تحكيم مصري لمواجهة أهلي جدة وأوكلاند.. وعاشور لـVAR

خالد مرسي

تعيين خالد مرسي قائمًا بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي

النصر السعودي

النصر يقلب الطاولة على الاتفاق ويحقق ريمونتادا مثيرة في الدوري السعودي

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد