برلماني: جذب استثمارات جديدة لقطاع البترول يعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب نبيل العطار عضو مجلس النواب أن متابعة القيادة السياسية لملفات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع البترول والغاز تعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال العطار في تصريحات خاصة في تعقيب مقترح على الاجتماع، إن التركيز على زيادة الإنتاج وتنمية الاكتشافات غير المستغلة ورفع كفاءة آبار الغاز والزيت الخام يمثل توجهًا ضروريًا في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير موارد يمكن توجيهها إلى قطاعات التنمية المختلفة.

وأوضح أن استعادة ثقة الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية تمثل نقطة قوة لقطاع البترول، خاصة مع انتظام الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركاء الاستثمار، وهو ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

تطوير منظومة التعاقدات

وأضاف أن تطوير منظومة التعاقدات وتقديم حوافز استثمارية مناسبة يمكن أن يشجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما يرفع فرص اكتشاف احتياطيات جديدة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية في أسرع وقت ممكن.

وأشار العطار إلى أن خطط دخول آبار ومشروعات جديدة إلى الإنتاج قبل نهاية عام 2026 تحمل أهمية اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج لا تعني فقط توفير احتياجات السوق، وإنما يمكن أن تدعم قدرة مصر على تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة والاستفادة من إمكاناتها في تداول وتسييل وتصدير الغاز.

وشدد على ضرورة استمرار العمل على تحديث البنية التحتية لقطاع البترول والغاز، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن رفع كفاءة عمليات الإنتاج وتحقيق أفضل عائد اقتصادي من موارد الدولة، مع مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع.