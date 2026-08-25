برلماني: زيادة إنتاج البترول والغاز تعزز أمن الطاقة وتدعم الاقتصاد الوطني

أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة خطط زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، مؤكدًا أن التحرك نحو تعزيز الإنتاج المحلي يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار سوق الطاقة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنمية الحقول والاكتشافات الجديدة، من شأنه أن يرفع معدلات الإنتاج ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

وأضاف أن مضاعفة إنتاج الزيت والمكثفات البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لا ترتبط فقط بتوفير احتياجات السوق المحلية، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد وتحسين موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن نجاح الدولة في تعزيز الثقة مع شركات البترول العالمية وسداد المستحقات المتأخرة يمثل عاملًا مهمًا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات البحث والتنقيب والحاجة إلى استثمارات ضخمة لتنمية الاكتشافات الجديدة.

مردود إيجابي على منظومة الطاقة

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن دخول آبار ومشروعات جديدة إلى خريطة الإنتاج خلال الفترة المقبلة سيكون له مردود إيجابي على منظومة الطاقة، داعيًا إلى استمرار تقديم الحوافز التي تشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع البترول والغاز.

وشدد عبد الحميد على أن تطوير قطاع البترول يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد المصري، خاصة مع توجه الدولة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والاستفادة من البنية التحتية والإمكانات التي تمتلكها في مجالات إسالة وتصدير الغاز.