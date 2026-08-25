برلمانية أوكرانية: نحتاج دعما أوروبيا لصد الصواريخ الباليستية الروسية

قالت هالينا يانتشينكو، عضو البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا تحتاج بشدة إلى حزمة الدعم الأوروبية الجديدة، البالغة قيمتها 6.1 مليار يورو، مؤكدة أن كييف تقدر جميع أشكال الدعم العسكري المقدم إليها.

وأضافت يانتشينكو خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصناعة الدفاعية الأوكرانية شهدت نموًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن إنتاجها ارتفع بنحو 50 ضعفًا مقارنة بما كان عليه في بداية الحرب.

وأوضحت أن نحو 60% من احتياجات القوات الأوكرانية من الأسلحة على الجبهة يتم إنتاجها محليًا، بهدف التصدي للهجمات الروسية وحماية المدنيين.

وأشارت إلى أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى بعض أنواع الأسلحة التي لا تمتلك التقنيات اللازمة لإنتاجها، وعلى رأسها الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتعامل مع الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن كييف تعتمد في هذا المجال على المساعدات العسكرية الخارجية وتسعى إلى شراء هذه المنظومات من دول أخرى.

ولفتت يانتشينكو إلى أن قادة أوروبيين عقدوا، قبل سنوات، اجتماعًا في كييف لبحث سبل دعم أوكرانيا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الاستقلال، مشيرة إلى أن من بين الملفات التي نوقشت آنذاك نقل تقنيات صناعية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا، بما يمكّنها من إنتاج أنواع من الصواريخ، من بينها "سكالب" و"ستورم شادو".

اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها

وأكدت أن تطوير هذه القدرات الصاروخية من شأنه أن يعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الباليستية واعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، بما يسهم في حماية المدن والمدنيين من الهجمات الروسية.