«سيجارة كيف في إيده».. القبض على عاطل بحوزته حشيش وسلاح أبيض بمدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سيجارة يُشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، والتعدي على القائم بالتصوير بالسب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

كواليس الواقعة

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 5 مايو الماضي، على خلفية اعتراض القائم على نشر الفيديو على جلوس المتهم أمام الكافيتريا الخاصة به، قبل أن يتطور الخلاف إلى تعديه عليه بالسب والشتم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي تحصل منه المتهم الأول على المواد المخدرة، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تم استدعاء القائم على التصوير، وهو مستأجر الكافيتريا ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وبسؤاله أيد ما سبق، وأقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو بتاريخ 23 أغسطس الجاري، للنيل من المتهم بسبب معاودته التعدي عليه بالسب والشتم للسبب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.