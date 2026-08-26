قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: الزمالك يجهز مستحقات قضايا القيد خوفاً من الإيقاف التأديبي
إمام عاشور يُمدّد تعاقده مع النادي الأهلي حتى عام 2030
«سيجارة كيف في إيده».. القبض على عاطل بحوزته حشيش وسلاح أبيض بمدينة بدر
إمام عاشور بعد تمديد عقده مع الأهلي: سعيد باستكمال مشواري مع أكبر نادٍ في أفريقيا
«الكاميرا فضحته».. ضبط صغير متهم بسرقة محتويات ماكينة قمامة بالدقي
الأهلي عندي بالحياة .. أول تعليق لإمام عاشور بعد تمديد تعاقده حتى 2030
عمرو أحمد خبير الشئون الإيرانية: الحرب الأمريكية على إيران كانت باباً خلفياً لاستهداف الصين
محمد أضا: اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي «استكمال لريمونتادا الفريق» أمام الشرقية إنبي.. فيديو
اسم الله الأعظم ما هو؟.. ردد أفضل الأدعية التي ورد فيها اسم الله الأعظم لاستجابة الدعاء
الأرصاد: موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
بين البقاء والرحيل .. إمام عاشور يُربك حسابات الأهلي بعروض سعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«سيجارة كيف في إيده».. القبض على عاطل بحوزته حشيش وسلاح أبيض بمدينة بدر

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سيجارة يُشتبه في احتوائها على مادة مخدرة، والتعدي على القائم بالتصوير بالسب والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.

كواليس الواقعة 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 5 مايو الماضي، على خلفية اعتراض القائم على نشر الفيديو على جلوس المتهم أمام الكافيتريا الخاصة به، قبل أن يتطور الخلاف إلى تعديه عليه بالسب والشتم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص الذي تحصل منه المتهم الأول على المواد المخدرة، وتبين أنه عاطل ومقيم بذات الدائرة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما تم استدعاء القائم على التصوير، وهو مستأجر الكافيتريا ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر، وبسؤاله أيد ما سبق، وأقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو بتاريخ 23 أغسطس الجاري، للنيل من المتهم بسبب معاودته التعدي عليه بالسب والشتم للسبب ذاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية القبض على المتهم التحصيل على المخدرات الأجهزة الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح

المصري أحمد المقدم

الأوروبي لإعادة الإعمار يعيّن المصري أحمد المقدم مديرا لعملياته بدول البلطيق

جانب من الحدث

وزير التخطيط يستقبل لجنة تحكيم "جائزة مصر للتميز الحكومي"

بالصور

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد