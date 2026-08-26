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«الكاميرا فضحته».. ضبط صغير متهم بسرقة محتويات ماكينة قمامة بالدقي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«الكاميرا فضحته».. ضبط صغير متهم بسرقة محتويات ماكينة قمامة بالدقي

المتهم
المتهم
محمد شراط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صغير متهم بسرقة محتويات إحدى ماكينات القمامة بمنطقة الدقي، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام صغير بسرقة محتويات ماكينة قمامة في منطقة الدقي، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل.

ضبط الصغير المتهم 

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الصغير الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من ضبطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الداخلية صغير الدقي سرقة ماكينة سرقة محتويات

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