محمد أضا: اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي «استكمال لريمونتادا الفريق» أمام الشرقية إنبي.. فيديو

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على اجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وياسين منصور، نائب رئيس النادي، مع لاعبي الأهلي بعد مباراة الشرقية إنبي في افتتاح مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «ما حدث ذكاء من الكابتن محمود الخطيب وياسين منصور الاجتماع مع لاعبي الأهلي في هذا التوقيت».

وأردف قائلًا: «الاجتماع اليوم توقيت مهم لزيادة الثقة في اللاعبين وزيادة مكاسب النادي الأهلي في الجولة الأولى للدوري.. وأكيد الخطيب أعطى دوافع للاعبين ومنهم خط دفاع الفريق الذي يواجه انتقادات كثيرة لمستواه».

وتابع قائلًا: «اجتماع اليوم استكمال لريمونتادا الأهلي أمام الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 بعد التأخر بهدفين دون مقابل».