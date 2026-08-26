قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكاميرا فضحته».. ضبط صغير متهم بسرقة محتويات ماكينة قمامة بالدقي
الأهلي عندي بالحياة .. أول تعليق لإمام عاشور بعد تمديد تعاقده حتى 2030
عمرو أحمد خبير الشئون الإيرانية: الحرب الأمريكية على إيران كانت باباً خلفياً لاستهداف الصين
محمد أضا: اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي «استكمال لريمونتادا الفريق» أمام الشرقية إنبي.. فيديو
اسم الله الأعظم ما هو؟.. ردد أفضل الأدعية التي ورد فيها اسم الله الأعظم لاستجابة الدعاء
الأرصاد: موجة حارة ورطوبة مرتفعة تجتاح البلاد حتى الاثنين المقبل
بين البقاء والرحيل .. إمام عاشور يُربك حسابات الأهلي بعروض سعودية
الإيجار التمليكي يفتح باب الأمل أمام محدودي الدخل.. تفاصيل طرح وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 2000 جنيه
200 ألف طالب وافد في مصر.. «التعليم العالي» تراهن على القوة الناعمة وتعزيز موارد الدولة|فيديو
بشرط التطبيع مع إسرائيل.. ترامب يُحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونجرس
خالد الغندور: عموتة يدرس تدوير حراس الأهلي.. والشناوي مرشح لحراسة المرمى أمام زد
لا ضربات ضد طهران.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف سلاحًا جديدًا ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
آية التيجي

يُنظر إلى فقدان الوزن عادةً باعتباره علامة إيجابية على تحسن الصحة، خاصة إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن، إلا أن فقدان الوزن غير المبرر قد يكون في بعض الحالات مؤشرًا يستدعي الانتباه، خاصة إذا حدث دون اتباع حمية غذائية أو زيادة النشاط البدني.

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

وكشفت دراسة ألمانية حديثة أن الأشخاص المصابين بـسرطان القولون الذين فقدوا أكثر من 10% من وزن أجسامهم قبل تشخيص المرض، كانوا أكثر عرضة للوفاة ومضاعفات المرض مقارنة بمن حافظوا على وزن مستقر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 

وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من المركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن فقدان أكثر من عُشر وزن الجسم قبل تشخيص سرطان القولون ارتبط بزيادة خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 55%، مقارنة بالأشخاص الذين ظل وزنهم مستقرًا.

كما وجد الباحثون أن المرضى الذين فقدوا أكثر من 10% من وزنهم كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب سرطان القولون بنسبة 51%، بينما ارتفع خطر عودة السرطان لديهم بنسبة 33%.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية JAMA Network Open، واعتمدت على بيانات 5521 شخصًا مصابًا بسرطان القولون، تمت متابعتهم لمدة تقارب 5 سنوات.

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

لماذا يحدث فقدان الوزن مع سرطان القولون؟

وأوضح الباحثون أن فقدان الوزن الكبير خلال السنوات أو الأشهر التي تسبق تشخيص سرطان القولون قد يكون أحد العلامات غير المعروفة التي تشير إلى وجود المرض، مؤكدين أن النتائج لا تعني أن زيادة الوزن تحمي من سرطان القولون.

وأشار الباحثون إلى أن بعض المرضى قد يفقدون وزنًا بشكل غير مقصود قبل اكتشاف إصابتهم بالسرطان، إذ يبدو الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وكأن لديهم فرصًا أفضل للبقاء على قيد الحياة مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.

ولكن الدراسة أشارت إلى أن هذه المفارقة قد تكون ناتجة جزئيًا عن فقدان الوزن المرتبط بالسرطان قبل التشخيص، وليس لأن زيادة الوزن تمنح حماية من المرض.

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

هل فقدان الوزن علامة على السرطان؟

لا يعني فقدان الوزن تلقائيًا الإصابة بالسرطان، إذ يمكن أن يحدث نتيجة العديد من الأسباب، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، أو مشكلات الغدة الدرقية، أو التوتر، أو تغير النظام الغذائي، أو أمراض أخرى.

ولكن فقدان كمية كبيرة من الوزن دون سبب واضح أو دون محاولة لإنقاص الوزن يستدعي استشارة الطبيب، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض أخرى مثل تغير عادات الإخراج، أو وجود دم في البراز، أو آلام البطن المستمرة، أو الشعور بالإرهاق.

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

سرطان القولون يتزايد بين الشباب

ويُعد سرطان القولون والمستقيم من أكثر أنواع السرطان شيوعًا حول العالم، وتشير التوقعات إلى ارتفاع أعداد الإصابات خلال السنوات المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، بينما ترتبط بعض عوامل الخطر المعروفة بالمرض بالسمنة، وقلة النشاط البدني، والإفراط في تناول الكحول.

كما يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني في تقليل بعض عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون، دون أن يعني ذلك منع المرض بشكل كامل.

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

فقدان الوزن غير المبرر يستحق الانتباه

وتؤكد نتائج الدراسة أهمية عدم تجاهل فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر، خاصة عندما يكون فقدان الوزن كبيرًا ويحدث دون تغيير مقصود في النظام الغذائي أو نمط الحياة.

ومع ذلك، فإن الدراسة رصدية، لذلك لا تثبت أن فقدان الوزن يسبب زيادة خطر الوفاة من سرطان القولون، وإنما تشير إلى وجود ارتباط بين فقدان الوزن قبل التشخيص والنتائج الصحية لدى المرضى.

سرطان القولون أعراض سرطان القولون علامات سرطان القولون فقدان الوزن فقدان الوزن غير المبرر فقدان الوزن المفاجئ فقدان الوزن والسرطان أعراض سرطان القولون المبكرة سرطان القولون والمستقيم أسباب فقدان الوزن علامات الإصابة بالسرطان الوقاية من سرطان القولون مخاطر سرطان القولون تشخيص سرطان القولون عودة سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

ترشيحاتنا

تعمير واسكان

تعاون جديد لـ «التعمير والإسكان العقارية» لتتولي أعمال مشروع جديد بالسادس من أكتوبر | تفاصيل

رئيس الجمهورية

الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

المونوجراف

هيئة الدواء المصرية تصدر النسخة الخامسة من المونوجراف العشبي المصري وترفع إجمالي المونوجرافات إلى 179

بالصور

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد