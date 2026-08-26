قبل زيارة الاعتماد .. استعدادات مكثفة ورفع جاهزية وحدة الزيتون بإدارة ناصر الصحية ببني سويف

بتكليف من الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير الرعاية الأساسية، وفي إطار المتابعة المستمرة للاستعدادات النهائية قبيل زيارة الاعتماد، تم تنفيذ مرور مسائي للدعم الفني بوحدة الزيتون التابعة لإدارة ناصر الصحية.

وقامت بالزيارة الدكتورة الشيماء عابدين، مساعد مدير الرعاية الأساسية ومنسق اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث تم خلال الزيارة متابعة الاستعدادات النهائية، ومراجعة السياسات والإجراءات، ومدى الالتزام بمعايير الاعتماد، بالإضافة إلى مراجعة خطط وإجراءات السلامة والتأكد من جاهزية الوحدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم المنشآت الصحية ورفع درجة جاهزيتها، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، استعدادًا لزيارة الاعتماد.