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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمسجد عمرين عبد العزيز.. محافظ بني سويف يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، على تقديم التهنئة لأهالي وأبناء بني سويف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448/2026 ، داعياً المولى "عزوجل" أن يُعيد تلك الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة ورسول الإنسانية بكل الخير والبركة على الشعب المصري العظيم ، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

جاء ذلك أثناء حضوره الاحتفال الذي نظمته الأوقاف إحياء لذكرى مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،بمسجد عمربن عبد العزيز بمدينة بنى سويف بعد أداء صلاة المغرب

وذلك بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ،الأستاذ كامل على غطاس السكرتير العام،الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور ياسر الوكيل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية،الأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،الأستاذ محمد بكري رئيس المدينة،الشيخ رجب حسين مدير إدارات الأوقاف،الشيخ علي دياب مدير أوقاف البندر،المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد،ولفيف من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والدعاة وجموع المصلين.


بدأ الاحتفال"الذي قدمه الشيخ مصطفى كمال مدير الدعوة بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم للشيخ فراج أحمد،ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف،أشار فيها  إلى فرح الكون  بميلاد نبي الرحمة،وأن حكمة الله تعالى اقتضت أن يولد يتيما وأن يموت والده قبل ولادته ثم ماتت أمه بعد أن بلغ ست سنوات ليكفله من بعدهما عمه ويخرج للعمل ليرعى الغنم ويتاجر في  رحلة  إعداد وتربية وتأهيل رباني يؤصل فيه قيم الكفاح والصبر على أداء الرسالة،مؤكدا على أهمية الاقتداء بسيرة النبي بكل ما فيه من الخير والنفع،فيما                                                                     اختتم الاحتفال بابتهالات دينية أداها فضيلة الشيخ عبدالله بدران.

بني سويف اوقاف المولد النبوي الشريف

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