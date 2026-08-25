محافظ بني سويف يبحث مع بعض المستثمرين إجراءات تحسين مستوى منظومة المرافق بمنطقة بياض العرب

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة اجتماعاته مع جمعية مستثمري منطقة بياض العرب الصناعية، لبحث أوجه التعاون مع أعضاء الجمعية ومناقشة بعض الملفات والتحديات التي تواجه بعض المصانع، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار وتوفير مناخ جاذب للتوسع الصناعي وزيادة الإنتاج.

حضر الاجتماع الأستاذ عصام سليمان، جمعية مستثمري بياض العرب الصناعية، و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، و سلمى فتحي، مدير الاستثمار، و دعاء هلال، مدير المنطقة، وعدد من أعضاء الجمعية ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع مُستجدات وموقف منظومة الخدمات والمرافق بمنطقة بياض العرب والمناطق والطرق المحيطة بها والمؤدية إليها ، مع التركيز على ملف الصرف الصناعي باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، حيث تم استعراض الوضع الحالي والإجراءات التي تم اتخاذها،ومناقشة البدائل والحلول المقترحة للوصول إلى معالجة نهائية للمشكلة، بجانب استعراض بعض المقترحات التي تسهم في دعم المصانع القائمة وتشجيع التوسع الاستثماري والصناعي بالمنطقة.

وأكد المحافظ أهمية التعامل مع تلك المطالب من خلال رؤية متكاملة توازن بين احتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية والحفاظ على كفاءة الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة، منوها أن المرحلة المقبلة تستلزم تكثيف المتابعة وتحويل المقترحات إلى خطوات تنفيذية واضحة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتعزيز قدرة المصانع على النمو وزيادة الإنتاج.

