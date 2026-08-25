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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: 158 محضرا وضبط 1.8 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك خلال حملات مكثفة

محاضر صحة في بني سويف
محاضر صحة في بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار خطة المديرية لتشديد الرقابة على تداول الأغذية وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفرق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين 23 و24 أغسطس الجاري، حيث استهدفت الحملات عددًا من المنشآت الغذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، ومراجعة سلامة الأغذية المتداولة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن المرور على 177 منشأة غذائية، وتحرير 158 محضرًا لمخالفات صحية متنوعة، من بينها مخالفات تتعلق بعدم حمل العاملين شهادات صحية، إلى جانب التوصية بوقف نشاط 16 منشأة غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، فضلًا عن وجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 1535 كجم و3 لترات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تنوعت بين منتجات اللحوم والدواجن والسردين المملح والمخللات ومنتجات الألبان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمخالفين.

وفي إطار التعامل الفوري مع الأغذية التي ظهرت عليها علامات الفساد والتلف، جرى إعدام 291 كجم و8 لترات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والحلويات، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.

كما قامت فرق مراقبة الأغذية بسحب 8 عينات من المواد الغذائية وإرسالها إلى المعمل المشترك، لإجراء الفحوص اللازمة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.

بني سويف محافظ بني سويف صحة بني سويف

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