رويترز: روسيا تقترب من تمديد حظر تصدير الديزل حتى سبتمبر بسبب نقص الوقود

أفادت ثلاثة مصادر في قطاع النفط وكالة رويترز بأن روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير الديزل حتى سبتمبر، في ظل استمرار نقص الوقود في السوق المحلية، مع توقف عدد من المصافي عن العمل بعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية المتكررة.

وأشار أحد المصادر إلى أن تمديد الحظر حتى نهاية العام لا يزال قيد المناقشة أيضًا، فيما لم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب رويترز للتعليق.

وكانت روسيا قد فرضت الحظر في الفترة من 8 إلى 31 يوليو، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، ثم مددته لاحقًا لمنتجي الوقود حتى 31 أغسطس.

كما حظرت روسيا تصدير الديزل لغير المنتجين وبنزين السيارات حتى 31 يناير من العام المقبل، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر 2026.

إلا أن نقص الوقود عاد للظهور في بعض المناطق خلال أغسطس، بعد تحسن طفيف في أواخر يوليو، عندما رفعت السلطات المحلية القيود تدريجيًا أو خففتها.

وأفاد مصدر في السوق بأن حظر تصدير الديزل قد يُعدّل تبعًا لنمو الإنتاج، بالتزامن مع استكمال المصافي الروسية أعمال الصيانة غير المجدولة عقب الهجمات.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن رفع الحظر، مضيفًا أنه لا يوجد نقص في الديزل في السوق المحلية.

وأوضح نوفاك أن عددًا من المصافي أكمل أعمال الصيانة واستأنف توريد كميات إضافية من الوقود.