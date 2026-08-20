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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد الإقبال على الحلويات والمشروبات الباردة، ويبرز الزبادي المجمد أو ما يعرف بـ«فروزن يوغرت» كخيار يعتقد كثيرون أنه أكثر صحة من الآيس كريم.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

ويحظى الزبادي المجمد بشعبية متزايدة، خاصة مع انتشار متاجر متخصصة في تقديمه وإضافة الفواكه والمكسرات والصوصات والحلويات المختلفة إليه، ولكن هل الزبادي المجمد صحي بالفعل؟ وهل يساعد على فقدان الوزن؟ وهل يقدم فوائد للأمعاء والجهاز الهضمي مثل الزبادي العادي؟

ما هو الزبادي المجمد؟

الزبادي المجمد هو في الأساس زبادي يتم تجميده، لكن طريقة تصنيعه ومكوناته تختلف من منتج إلى آخر.
ويُصنع الزبادي التقليدي من الحليب المخمر باستخدام بكتيريا حية، والتي تمنحه مذاقه المميز وتساهم في ارتباطه بفوائد صحة الجهاز الهضمي.

ولكن الزبادي المجمد التجاري قد يحتوي على كميات مختلفة من السكر والمكونات الأخرى، كما أن بعض المنتجات تحتوي على مثبتات ومستحلبات ومواد تستخدم للحصول على القوام الكريمي الناعم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلس ميل" البريطانية.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

هل الزبادي المجمد يساعد على فقدان الوزن؟

وتشير دراسات واسعة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الزبادي بانتظام يميلون إلى امتلاك وزن أقل وزيادة أقل في الوزن بمرور الوقت ومحيط خصر أصغر مقارنة بغيرهم.

ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الزبادي المجمد يساعد على التخسيس، خاصة أن المنتجات المجمدة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وأوضح خبير التغذية روب هوبسون أن الزبادي المجمد العادي قد يكون حلوى معتدلة نسبيًا، لكن إضافة صوصات الشوكولاتة أو البسكويت أو الجرانولا المحلاة أو الحلوى أو زبدة البسكويت يمكن أن ترفع سريعًا كمية السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبعة.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

الفواكه والمكسرات أفضل إضافات للزبادي المجمد

وللحصول على وجبة أكثر توازنًا، ينصح باختيار إضافات مثل:
الفواكه الطازجة.
المكسرات المفرومة.
بذور مختلفة.
الفستق غير المحلى.
كمية صغيرة من العسل عند الحاجة.

وتساعد هذه الاختيارات في إضافة قيمة غذائية إلى الزبادي المجمد بدلًا من الاعتماد على الصوصات والحلويات الغنية بالسكر.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

هل الزبادي المجمد أفضل من الآيس كريم؟

يمكن أن يكون الزبادي المجمد العادي أقل في السعرات والدهون، كما أن الزبادي يعد مصدرًا للبروتين والكالسيوم وبعض الفيتامينات.

ولكن المشكلة أن بعض أنواع الزبادي المجمد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، وبالتالي فإن الفارق الصحي بينه وبين الآيس كريم قد يصبح محدودًا، خصوصًا عند إضافة كميات كبيرة من الصوصات والحلوى.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

هل الزبادي المجمد من الأطعمة فائقة التصنيع؟

وقد تحتوي بعض أنواع الزبادي المجمد التجارية على عدد كبير من المكونات، منها المثبتات والمستحلبات والمواد التي تساعد على تحسين القوام ومنع تكوّن بلورات الثلج الكبيرة.

ولا يعني وجود قائمة طويلة من المكونات بمفرده أن المنتج ضار، إذ يؤكد خبير التغذية أن النمط الغذائي العام أهم من التركيز على مكون واحد.

ومع ذلك، ارتبطت الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة التصنيع في دراسات مختلفة بزيادة مخاطر بعض المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، مع صعوبة تحديد تأثير كل مادة مضافة بشكل منفصل.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

هل الزبادي المجمد مفيد لصحة الأمعاء؟

ويشتهر الزبادي العادي باحتوائه على بكتيريا حية قد تكون مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، لكن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة إلى الزبادي المجمد.

فالتجميد في حد ذاته لا يعني بالضرورة القضاء على جميع البكتيريا المفيدة، لكن عملية التصنيع والتخزين ونوع البكتيريا المستخدمة يمكن أن تؤثر في عدد الكائنات الحية التي تبقى موجودة حتى وقت تناول المنتج.

لذلك، لا ينبغي افتراض أن كل أنواع الزبادي المجمد تقدم نفس فوائد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي الطازج.

وينصح الخبراء بالبحث عن المنتجات التي توضح صراحة أنها تحتوي على مزارع بكتيرية حية ونشطة إذا كان الهدف هو الحصول على فوائد البروبيوتيك.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

هل يمكن تحضير الزبادي المجمد في المنزل؟

ويعد تحضير الزبادي المجمد في المنزل من الطرق البسيطة للتحكم في كمية السكر والمكونات المستخدمة.

ويمكن تحضير وصفة بسيطة من خلال خلط:
الزبادي اليوناني السادة.
التوت المجمد أو المانجو المجمد.
كمية صغيرة من العسل حسب الرغبة.

ثم يتم تجميد الخليط، ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المكسرات مثل الفستق أو الجوز.

كما يمكن وضع الخليط في قوالب المثلجات للحصول على حلوى باردة مناسبة للأطفال، مع التحكم في كمية السكر المضاف.

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

ماذا نختار عند شراء الزبادي المجمد؟

وينصح خبراء التغذية بعدم الاكتفاء بالعبارات التسويقية الموجودة على عبوة المنتج، وإنما قراءة جدول القيم الغذائية وقائمة المكونات.
ومن الأفضل اختيار الزبادي المجمد الذي:
ـ يحتوي على نسبة أعلى من البروتين.
ـ يحتوي على كمية أقل من السكر المضاف.
ـ يعتمد على الزبادي اليوناني كمصدر للبروتين.
ـ تكون مكوناته أبسط قدر الإمكان.
ـ يتم تناوله في حجم حصة معتدل.
ـ يُقدم مع الفواكه أو المكسرات بدلًا من الصوصات والحلوى.

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الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

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