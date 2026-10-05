لمديري الشركات.. مايكروسوفت تطرح أدوات التحكم الرسمية لتحديث ويندوز 11 الجديد

أطلقت شركة "مايكروسوفت" حزمة جديدة من الأدوات و الملفات الإرشادية.

وتهدف هذه الخطوة الهامة لمساعدة مسؤولي شبكات الكمبيوتر داخل الشركات على إدارة التحديث المنتظر لنظام "ويندوز 11" بأمان تام.

لوحة تحكم مركزية للأجهزة

وبحسب تقرير نشره موقع "نيووين" التقني، وفرت الشركة الأمريكية قوالب "سياسات المجموعة" (Group Policy) للإصدار الجديد الذي يحمل اسم (26H2)، فببساطة شديدة، هذه السياسات عبارة عن أداة تحكم مركزية قوية.

وهي تسمح لمدير تكنولوجيا المعلومات بضبط إعدادات مئات الأجهزة في الشركة بضغطة زر واحدة.

فيمكنه مثلاً منع الموظفين من تحميل برامج مجهولة، أو حظر الدخول لمواقع معينة، لضمان حماية النظام العام وبيانات العمل من أي خطر.

دليل شامل لضمان استقرار العمل

وإلى جانب أدوات التحكم السابقة، وفرت مايكروسوفت مستندات إرشادية مفصلة تشرح كل التغييرات الجديدة خطوة بخطوة.

وتساعد هذه المستندات مديري الشبكات على فهم خبايا تحديث ويندوز 11 الجديد قبل تثبيته فعلياً على أجهزة الموظفين.

فالشركات الكبرى لا يمكنها المخاطرة بتركيب أي نظام جديد بشكل عشوائي؛ لأن ذلك قد يؤدي فجأة إلى توقف البرامج المحاسبية أو الإدارية عن العمل، وهو ما يكلف المؤسسة الكثير من الوقت والمال.

ترقية سلسة بدون أعطال مفاجئة

وتعتبر هذه الخطوة روتينية لكنها بالغة الأهمية مع كل تحديث رئيسي تطلقه الشركة.

فبدلاً من أن يضيع مهندس الدعم الفني وقته في المرور على مكتب كل موظف لتعديل إعدادات جهازه يدوياً، تمنحه هذه الملفات الجاهزة القدرة على تطبيق كل قواعد الأمان عبر الشبكة الداخلية للشركة فوراً.

وبذلك، تضمن مايكروسوفت انتقال آلاف الشركات إلى نسختها الأحدث بكل هدوء وسلاسة، دون إزعاج الموظف العادي أو تعطيله عن مهام عمله اليومية.