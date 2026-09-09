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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تحول خلفيات ويندوز 11 إلى إعلانات لفيلم هاري بوتر وتثير غضب المستخدمين

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

فوجئ مستخدمو نظامي التشغيل "ويندوز 11" و"ويندوز 10" بتحويل شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) خلفيات أسطح مكاتبهم تلقائياً إلى إعلان تجاري كامل يروج لسلسلة أفلام "هاري بوتر" (Harry Potter)، عبر تطبيق الخلفيات الدورية "Bing Wallpaper"، مما فجر موجة استياء واسعة بين أوساط المستخدمين، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب مايانك بارمار ونشره موقع Windows Latest التقني المتخصص.

تفاصيل الإعلان الترويجي

أوضح التقرير أن الإعلان الذي ظهر فجأة على أجهزة الكمبيوتر يروج لمجموعة سينمائية تضم 11 فيلماً للكاتبة جيه كيه رولينج تجمع بين أفلام هاري بوتر الثمانية وسلسلة "Fantastic Beasts"؛ حيث حلت لافتة ترويجية للمجموعة محل المناظر الطبيعية والصور الجمالية التي اعتاد التطبيق عرضها وتدويرها يومياً. 

ولم تظهر الخلفية الإعلانية على كافة الحواسيب بشكل متزامن، نظراً لاعتماد النظام على آلية التدوير التلقائي وتوزيع المحتوى بحسب المناطق الجغرافية المختلفة.

جدل حول بنود الخصوصية 

أشار المصدر إلى أن مايكروسوفت تدرج عبارة غير بارزة أسفل زر تحميل تطبيق "Bing Wallpaper" تفيد بأن المستخدم يوافق على تلقي "إشعارات داخل التطبيق تتضمن عروضاً ترويجية"، إلا أن المستخدمين انتقدوا بشدة استغلال هذا البند لتحويل كامل مساحة سطح المكتب إلى لوحة إعلانات تجارية للمنتجات الترفيهية، معتبرين أن الإشعارات الترويجية التقليدية لا تبرر بأي حال تغيير خلفية النظام بالكامل لعرض إعلانات مدفوعة لشركات خارجية.

ردود أفعال المستخدمين 

وافاد تقرير موقع Windows Latest أن منصات التواصل ومجتمعات التقنية على "ريديت" شهدت اعتراضات حادة على هذه السياسة؛ حيث اعتبر رواد المنصات أن مايكروسوفت تخلت عن وعودها السابقة بالحد من الإعلانات المزعجة في ويندوز 11. 

ولفت التقرير إلى أن المشكلة تركزت بشكل رئيسي على التطبيق المستقل "Bing Wallpaper"، بينما لم يظهر الإعلان على الأجهزة التي تقتصر على استخدام أداة "أضواء ويندوز" (Windows Spotlight) المدمجة أساساً في النظام لتغيير الخلفيات بمعدل أبطأ.

سوابق ترويجية مثيرة للجدل

ذكر التقرير أن هذه الواقعة لا تعد الأولى من نوعها؛ إذ رصد المتخصصون العام الماضي قيام مايكروسوفت بتفعيل خيار تجريبي داخل التطبيق ذاته يقوم بفتح محرك البحث "Bing" في المتصفح تلقائياً عند النقر في أي مكان فارغ على سطح المكتب، قبل أن تضطر الشركة لإلغائه بعد احتجاجات عنيفة، مما يعيد المخاوف بشأن استمرار الشركة في توظيف خدمات النظام الأساسية كأدوات تسويقية متكررة.

ويندوز 11 ويندوز 10 Microsoft مايكروسوفت Windows Harry Potter

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