مايكروسوفت تؤكد بدء تعافي خدمات Microsoft 365 وOutlook بعد عطل عالمي واسع

أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن تحقيق تقدم ملموس واستعادة شبه كاملة لاستقرار خدمات حزمة "Microsoft 365" وتطبيق البريد الإلكتروني "Outlook"، بعد عطل تقني عالمي واسع النطاق استمر على مدار يومين متتاليين وأثر على ملايين المستخدمين والشركات حول العالم، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechCrunch التقني المتخصص.

تفاصيل العطل والخدمات

أوضح التقرير أن الاضطرابات البرمجية بدأت يوم الاثنين 31 أغسطس وامتدت حتى يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؛ حيث طالت منصة إدارة البريد السحابية "Exchange Online"، وخدمة "Outlook"، ومنصة المحادثات والاجتماعات "Microsoft Teams"، وخدمات التخزين السحابي "SharePoint" و"OneDrive"، إلى جانب نظام الحماية "Defender XDR".

وتسبب العطل في تعذر الوصول إلى صناديق البريد الوارد، وفشل إرسال واستقبال الرسائل، وصعوبات حادة في تسجيل الدخول، وتوقف وظائف البحث داخل البريد الإلكتروني للمؤسسات.

السبب الجذري وإجراءات التحويل البرمجي لحركة البيانات

أشار المصدر إلى أن التحقيقات الهندسية لشركة مايكروسوفت أرجعت سبب الخلل إلى تغيير خاطئ في إعدادات البنية التحتية للشبكة المركزية وخدمات التوثيق والدليل النشط (Directory Services)، مما أدى إلى حدوث ضغط غير متوقع وتراجع تدريجي في استجابة الخوادم المتصلة.

وقامت الفرق الهندسية بعزل التعديل المسبب للمشكلة، وإعادة توجيه حركة المرور إلى بنى تحتية بديلة وسليمة، ونشر حزم تصحيحية لمعالجة طوابير الرسائل المعلقة واستعادة قدرات المعالجة السحابية.

استعادة الاتصال واستقرار المنصات الرقمية

بيّن تقرير موقع TechCrunch أن مايكروسوفت أكدت عبر لوحة متابعة صحة الخدمات (Service Health Dashboard) ومنصتها الرسمية على "إكس" عودة اتصال صناديق البريد الإلكتروني إلى مستوياتها الطبيعية بنسب تتجاوز المعدلات القياسية في معظم المناطق الجغرافية، مع استمرار العمل على معالجة البطء المتبقي في فهرسة نتائج البحث وتسليم بعض الرسائل المتأخرة تدريجياً لضمان عدم فقدان أي بيانات تجارية.

تداعيات الانقطاعات السحابية على بيئات الأعمال

ذكرت المصادر التقنية أن هذا الانقطاع يُعد من أبرز الأعطال التي واجهتها مايكروسوفت خلال العام الجاري نظراً لاعتماد ملايين المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك عالمياً على خدمات Exchange وOutlook لتسيير أعمالها اليومية، مما جدد النقاشات بين خبراء تكنولوجيا المعلومات حول أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال وتنويع قنوات التواصل الرقمي للطوارئ.