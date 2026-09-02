قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقترب من طرح المطارات.. استراتيجية شاملة لـ «الطيران المدني» وجاهزية لكافة السيناريوهات
بيرو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتتهمها بتعطيل الملاحة الدولية
«هايون ما»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تأتي في ظل 70 عامًا من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين
القطاع الخاص شريك أساسي .. دعوات برلمانية لتوسيع الاستثمارات في الطاقة والمياه والبنية التحتية
مفاجأة في الأهلي .. إعلامي يكشف قرارًا جديدًا بشأن محمد الشناوي
تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى
اليوم .. إجراء قرعة الحج فى 9 محافظات .. تعرّف عليها
عمرها أكثر من 70 مليون سنة .. اكتشاف مقبرة لأسماك القرش بالصحراء الغربية | التفاصيل الكاملة
بعد 12 عامًا .. «روديجر» يعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا
منتخب جنوب أفريقيا يطلب مواجهة منتخب مصر وديًا .. وحسام حسن يحسم موقفه
الحرس الثوري يُعلن مقتـ.ـل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين في الأردن.. إعلام عبري: إصابات مباشرة
تحرّك جديد في أسعار الدواجن والبورصة الآن .. اعرف الكيلو بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تؤكد بدء تعافي خدمات Microsoft 365 وOutlook بعد عطل عالمي واسع

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

 أعلنت شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية عن تحقيق تقدم ملموس واستعادة شبه كاملة لاستقرار خدمات حزمة "Microsoft 365" وتطبيق البريد الإلكتروني "Outlook"، بعد عطل تقني عالمي واسع النطاق استمر على مدار يومين متتاليين وأثر على ملايين المستخدمين والشركات حول العالم، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع TechCrunch التقني المتخصص.

تفاصيل العطل والخدمات

أوضح التقرير أن الاضطرابات البرمجية بدأت يوم الاثنين 31 أغسطس وامتدت حتى يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026؛ حيث طالت منصة إدارة البريد السحابية "Exchange Online"، وخدمة "Outlook"، ومنصة المحادثات والاجتماعات "Microsoft Teams"، وخدمات التخزين السحابي "SharePoint" و"OneDrive"، إلى جانب نظام الحماية "Defender XDR". 

وتسبب العطل في تعذر الوصول إلى صناديق البريد الوارد، وفشل إرسال واستقبال الرسائل، وصعوبات حادة في تسجيل الدخول، وتوقف وظائف البحث داخل البريد الإلكتروني للمؤسسات.

السبب الجذري وإجراءات التحويل البرمجي لحركة البيانات

أشار المصدر إلى أن التحقيقات الهندسية لشركة مايكروسوفت أرجعت سبب الخلل إلى تغيير خاطئ في إعدادات البنية التحتية للشبكة المركزية وخدمات التوثيق والدليل النشط (Directory Services)، مما أدى إلى حدوث ضغط غير متوقع وتراجع تدريجي في استجابة الخوادم المتصلة. 

وقامت الفرق الهندسية بعزل التعديل المسبب للمشكلة، وإعادة توجيه حركة المرور إلى بنى تحتية بديلة وسليمة، ونشر حزم تصحيحية لمعالجة طوابير الرسائل المعلقة واستعادة قدرات المعالجة السحابية.

استعادة الاتصال واستقرار المنصات الرقمية

بيّن تقرير موقع TechCrunch أن مايكروسوفت أكدت عبر لوحة متابعة صحة الخدمات (Service Health Dashboard) ومنصتها الرسمية على "إكس" عودة اتصال صناديق البريد الإلكتروني إلى مستوياتها الطبيعية بنسب تتجاوز المعدلات القياسية في معظم المناطق الجغرافية، مع استمرار العمل على معالجة البطء المتبقي في فهرسة نتائج البحث وتسليم بعض الرسائل المتأخرة تدريجياً لضمان عدم فقدان أي بيانات تجارية.

تداعيات الانقطاعات السحابية على بيئات الأعمال

ذكرت المصادر التقنية أن هذا الانقطاع يُعد من أبرز الأعطال التي واجهتها مايكروسوفت خلال العام الجاري نظراً لاعتماد ملايين المؤسسات الحكومية والشركات والبنوك عالمياً على خدمات Exchange وOutlook لتسيير أعمالها اليومية، مما جدد النقاشات بين خبراء تكنولوجيا المعلومات حول أهمية تعزيز خطط استمرارية الأعمال وتنويع قنوات التواصل الرقمي للطوارئ.

Microsoft Microsoft 365 Outlook

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

حالة الطقس

حالة الطقس في سبتمبر.. هل نشهد موجة حارة جديدة؟

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس 2026 بالدرجات ..ظهرت الآن

سعر الطماطم اليوم

تصل لـ50 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها

ترشيحاتنا

هند صبري

بفستان أنيق .. هند صبري تخطف الأنظار عبر انستجرام بإطلالة جذابة | شاهد

باسم سمره

باسم سمرة يتعاقد على مسلسل "عشماوي" لـ محمد رمضان | رمضان 2027

امينه خليل

بإطلالة جريئة ومميزة.. أمينه خليل تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها

بالصور

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

انقطاع الطمث المبكر يُزيد من الإصابة بمرض ذهني خطير .. دراسة تحذّر

انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر
انقطاع الطمث المبكر ومرض ألزهايمر

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد