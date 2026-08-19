قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة بيزيرا مع الزمالك .. «اللاعب قادم للتفاوض على رحيله» | فيديو
أكاذيب وتزييف وتشويه .. نشأت الديهي يُهاجم ظاهرة التناقض الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي|فيديو
خنق طهران تدريجيًا .. ترامب يطلب من مبعوثيه وقف المحادثات مع إيران
تريزيجيه أفضل لاعب في الدوري المصري 2025-2026 بحفل «ذا بيست»
إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو
دردشة سرية تشعل لندن.. رسائل مُسرّبة لحزب «الخضر» تصف اليهود البريطانيين بـ«سلاح إسرائيل»
بالمايوه الأسود .. داليا البحيري تخطف الأنظار على الشاطئ | شاهد
«درة» تغيب عن العرض الخاص لـ«الست لما» .. لهذا السبب
بالعكاز .. ظافر العابدين يعلن إصابته بكسر في القدم
أزمة قانونية تضرب «بول سكولز» أسطورة مانشستر يونايتد بسبب مُخالفتي سرعة
اختراق الأجواء السورية .. طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في درعا
ضبط مُنتحل صفة «صحفي» بالقليوبية بتهمة النصب والابتزاز ونشر أخبار مفبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تحذف بيانات منظمات غير ربحية بعد إنهاء المنح السحابية المجانية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

كشف تقرير نشره موقع Slate عن تعرض مؤسسات وجمعيات غير ربحية لفقدان دائم لبياناتها وملفاتها التشغيلية الحيوية، إثر قيام شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية بحذف حسابات "OneDrive" و"SharePoint" السحابية الخاصة بها، عقب إنهاء برنامج المنح المجانية المخصص لتراخيص "Microsoft 365 Business Premium".

تفاصيل إلغاء المنح المجانية وفقدان البيانات السحابية

أوضح التقرير أن عشرات المنظمات الخيرية والخدمية والتعليمية فوجئت بتوقف مفاجئ لخدماتها السحابية وتعطيل الحسابات الإدارية، مما تسبب في فقدان مئات الجيجابايت والتيرابايت من الوثائق الرسمية وسجلات المتبرعين ومشاريع العمل التاريخية الممتدة لسنوات طويلة. 

وأشار المصدر إلى أن المنظمات المتضررة كانت تعتمد على برنامج المنح التابع لمايكروسوفت للحصول على تراخيص مجانية لحزمة "Business Premium" وتراخيص "Office 365 E1"، قبل أن تقرر الشركة إلغاء هذه المنح والبدء في تفكيك الحسابات وإزالتها نهائياً من خوادمها المركزية.

فشل محاولات الاسترجاع بعد شراء التراخيص البديلة

أشار المصدر إلى أن مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المتضررة سارعوا لشراء تراخيص مدفوعة أو التحويل إلى باقة "Business Basic" فور انقطاع الخدمة على أمل استعادة الملفات المحذوفة، إلا أنهم فوجئوا بأن مساحات التخزين السحابية في "OneDrive" و"SharePoint" أصبحت فارغة بالكامل بحجم 0 ميجابايت. 

وأكدت المصادر أن خوادم الشركة نفذت عملية الإزالة الدائمة (Deprovisioning) فور انتهاء فترة الصلاحية، مما حال دون إمكانية استرجاع الملفات أو الرجوع لنقاط استعادة سابقة عبر لوحات التحكم الإدارية.

أسباب الأزمة وتعقيدات التواصل مع الدعم الفني

بيّن تقرير موقع Slate أن إلغاء فترة السماح المجانية البالغة 30 يوماً التي كانت تمنحها الشركة للاشتراكات المنتهية ضاعف من حجم الكارثة التقنية؛ حيث لم تتمكن المنظمات من تحميل نسخ احتياطية محلياً قبل إتمام الحذف. 

وتسبب ذلك في وقوع مديري التقنية في دوائر مغلقة بين فرق الدعم الفني المباشر ومكتب شركاء المنظمات غير الربحية دون جدوى، في حين أوضحت مايكروسوفت أنها وجهت إخطارات رسمية سابقة لمديري الحسابات تفيد بضرورة ترحيل البيانات واختيار خطط مدعومة قبل حلول الموعد النهائي لتفادي الحذف التلقائي للملفات.

دروس استمرارية الأعمال وأهمية النسخ الاحتياطي المستقل

ذكر التقرير أن هذه الحادثة سلطت الضوء على المخاطر الشديدة للاعتماد الكلي على الخدمات السحابية المجانية دون الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة ومحدثة خارج بيئة المزود الرئيسي. 

وشدد خبراء تقنية المعلومات على ضرورة وضع خطط طوارئ شاملة وجداول زمنية لمتابعة تراخيص البرمجيات في المؤسسات غير الربحية، لضمان حماية الأصول الرقمية وسجلات العمل الحساسة من أي تغييرات مفاجئة في سياسات الشركات المزودة للخدمات التكنولوجية السحابية.

مايكروسوفت OneDrive Microsoft 365 Business Premium

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

الأهلي

أونلاين وفي التليفزيون.. طرق مشاهدة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر

فرد الأمن مع صحفي صدى البلد

البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص

الذهب

دون الـ 50 ألفا.. تراجع سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

الإكتئاب

علاج للإكتئاب والتوتر العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة مغشوشة من الأسواق

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير.. علاقة غير متوقعة بين التكييف والجيوب الأنفية

الجيوب الأنفية

احترس.. علاقة غير متوقعة بين التكييف والجيوب الأنفية

الحمل

تحذير .. مضاعفات خطيرة تصيب المرأة في الحمل

بالصور

انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب

انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب
انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب
انتفاخ البطن يوميًا.. 7 عادات قد تكون السبب

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد