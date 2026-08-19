مايكروسوفت تحذف بيانات منظمات غير ربحية بعد إنهاء المنح السحابية المجانية

كشف تقرير نشره موقع Slate عن تعرض مؤسسات وجمعيات غير ربحية لفقدان دائم لبياناتها وملفاتها التشغيلية الحيوية، إثر قيام شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) الأمريكية بحذف حسابات "OneDrive" و"SharePoint" السحابية الخاصة بها، عقب إنهاء برنامج المنح المجانية المخصص لتراخيص "Microsoft 365 Business Premium".

تفاصيل إلغاء المنح المجانية وفقدان البيانات السحابية

أوضح التقرير أن عشرات المنظمات الخيرية والخدمية والتعليمية فوجئت بتوقف مفاجئ لخدماتها السحابية وتعطيل الحسابات الإدارية، مما تسبب في فقدان مئات الجيجابايت والتيرابايت من الوثائق الرسمية وسجلات المتبرعين ومشاريع العمل التاريخية الممتدة لسنوات طويلة.

وأشار المصدر إلى أن المنظمات المتضررة كانت تعتمد على برنامج المنح التابع لمايكروسوفت للحصول على تراخيص مجانية لحزمة "Business Premium" وتراخيص "Office 365 E1"، قبل أن تقرر الشركة إلغاء هذه المنح والبدء في تفكيك الحسابات وإزالتها نهائياً من خوادمها المركزية.

فشل محاولات الاسترجاع بعد شراء التراخيص البديلة

أشار المصدر إلى أن مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المتضررة سارعوا لشراء تراخيص مدفوعة أو التحويل إلى باقة "Business Basic" فور انقطاع الخدمة على أمل استعادة الملفات المحذوفة، إلا أنهم فوجئوا بأن مساحات التخزين السحابية في "OneDrive" و"SharePoint" أصبحت فارغة بالكامل بحجم 0 ميجابايت.

وأكدت المصادر أن خوادم الشركة نفذت عملية الإزالة الدائمة (Deprovisioning) فور انتهاء فترة الصلاحية، مما حال دون إمكانية استرجاع الملفات أو الرجوع لنقاط استعادة سابقة عبر لوحات التحكم الإدارية.

أسباب الأزمة وتعقيدات التواصل مع الدعم الفني

بيّن تقرير موقع Slate أن إلغاء فترة السماح المجانية البالغة 30 يوماً التي كانت تمنحها الشركة للاشتراكات المنتهية ضاعف من حجم الكارثة التقنية؛ حيث لم تتمكن المنظمات من تحميل نسخ احتياطية محلياً قبل إتمام الحذف.

وتسبب ذلك في وقوع مديري التقنية في دوائر مغلقة بين فرق الدعم الفني المباشر ومكتب شركاء المنظمات غير الربحية دون جدوى، في حين أوضحت مايكروسوفت أنها وجهت إخطارات رسمية سابقة لمديري الحسابات تفيد بضرورة ترحيل البيانات واختيار خطط مدعومة قبل حلول الموعد النهائي لتفادي الحذف التلقائي للملفات.

دروس استمرارية الأعمال وأهمية النسخ الاحتياطي المستقل

ذكر التقرير أن هذه الحادثة سلطت الضوء على المخاطر الشديدة للاعتماد الكلي على الخدمات السحابية المجانية دون الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة ومحدثة خارج بيئة المزود الرئيسي.

وشدد خبراء تقنية المعلومات على ضرورة وضع خطط طوارئ شاملة وجداول زمنية لمتابعة تراخيص البرمجيات في المؤسسات غير الربحية، لضمان حماية الأصول الرقمية وسجلات العمل الحساسة من أي تغييرات مفاجئة في سياسات الشركات المزودة للخدمات التكنولوجية السحابية.