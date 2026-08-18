وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة.. لدعم الحرف التراثية واليدوية بمحافظات الصعيد

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة»، بحديقة B-Cairo بالزمالك ، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وشارك في الافتتاح كل من اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس الهيئة والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء دكتور مصطفي الببلاوي محافظ قنا وعدد من نواب المحافظين وأعضاء البرلمان وقيادات هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة والشخصيات العامة .

وعقب الافتتاح، شاركت الدكتورة منال عوض مع المحافظين والحضور في جولة تفقدية داخل أجنحة المعرض، اطلعت خلالها على المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية المعروضة، واستمعت إلى شرح من العارضين حول طبيعة المنتجات ومراحل تصنيعها، وجهود هيئة تنمية الصعيد والمجلس القومي للمرأة في دعمهم وتمكينهم من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

ويضم البازار نماذج متنوعة من منتجات عشر محافظات من محافظات الصعيد، في تجربة تتيح لزوار محافظة القاهرة التعرف على جانب من ثراء الجنوب، وما يتميز به من حرف وفنون ومنتجات تعكس هويته الثقافية والتراثية.

كما يضم البازار مشغولات يدوية وحرفًا تراثية ومنتجات غذائية وزراعية وغيرها من المنتجات المحلية، بما يجسد مهارة الحرفيين وخصوصية كل محافظة، ويتيح للجمهور فرصة التعرف على منتجات صُنعت بأيادٍ مصرية واقتنائها.

وتأتي المنتجات المعروضة ثمرة لجهود متكاملة لدعم الحرف والمنتجات المحلية، حيث يشارك جانب منها من إنتاج مجموعات إنتاجية تضم سيدات يعملن في عدد من الحرف، كما يضم البازار عددًا من المنتجات التي تمثل مخرجات المجمعات الحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد بالمحافظات العشر.

ومن المقرر أن يستمر «بازار صعيد مصر» كمنفذ دائم لعرض وتسويق منتجات محافظات الصعيد، ليكون وجهة مستمرة للتعرف على المنتج الصعيدي واقتنائه، ودعم أيادٍ مصرية تعمل وتنتج وتحافظ على تراثها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن دعم الحرف التراثية والمنتجات الحرفية المحلية يمثل أحد المحاور المهمة التي تعمله عليها الحكومة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظات، خاصة في صعيد مصر، مشيرة إلى أن افتتاح البازار يسهم في تمكين الأسر والمرأة اقتصاديًا وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحفاظ على الهوية التراثية والحرفية التي تتميز بها كل محافظة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التكامل والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية والتراثية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المحافظات، وتحويل المقومات التراثية والثقافية إلى فرص اقتصادية وتنموية حقيقية.

كما أشادت الدكتورة منال عوض بمستوى وتنوع المنتجات المعروضة، وما تعكسه من مهارات وقدرات إبداعية لأبناء محافظات الصعيد، مؤكدة استمرار الوزارة في دعم جهود التمكين الاقتصادي والتنمية المحلية المتكاملة، وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لتحقيق أثر تنموي مستدام بالمحافظات.