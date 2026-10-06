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كل ما تريد معرفته عن نيسان باثفايندر 2026 الرياضية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن نيسان باثفايندر 2026 الرياضية

نيسان باثفايندر
نيسان باثفايندر
صبري طلبه

تعد نيسان باثفايندر واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تقدمها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية، وتأتي في موديل 2026 مع مجموعة من التجهيزات، وبهيكل كبير ومساحة داخلية مناسبة، إلى جانب محرك سداسي الأسطوانات ونظام دفع رباعي.

محرك V6 بقوة 271 حصانًا

تعتمد باثفايندر 2026 على محرك بنزين مكون من 6 أسطوانات بتكوين V6 وسعة 3.5 لتر، ويولد قوة تبلغ 271 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 340 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر نظام دفع رباعي 4WD.، بينما تصل قدرة السحب إلى 1,500 كجم. 

نيسان باثفايندر

نيسان باثفايندر ومنظومة الحماية 

تأتي نيسان باثفايندر بمجموعة من أنظمة الحماية الأساسية، إلى جانب عدد من الوسائد الهوائية التي تشمل وسادة للسائق وأخرى للراكب الأمامي، ووسائد جانبية للمقاعد الأمامية، وستائر هوائية على الجانبينة، وتضم السيارة المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني. 

نيسان باثفايندر

وتتوفر بها أنظمة مساعدة لصعود المرتفعات والنزول من المنحدرات، وتتضمن باثفايندر نظام تثبيت سرعة متكيفًا، مع التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تحصل على نظام لقراءة مسار الطريق يتضمن التحذير من الخروج عن المسار والمساعدة على البقاء داخله، إلى جانب مراقبة المنطقة العمياء.

تجهيزات نيسان باثفايندر

توفر السيارة كذلك نظامًا لمراقبة إجهاد السائق، إضافة إلى حساسات ركن في الأمام والخلف، وتدعم الكاميرات الخارجية الرؤية المحيطية من خلال كاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب كاميرا متصلة بالمرآة الداخلية.

نيسان باثفايندر

وتعتمد نيسان باثفايندر على فرش جلدي، بينما يحصل مقعد السائق على تعديل كهربائي مع الذاكرة والتدفئة والتبريد، ويوفر 8 وضعيات للضبط، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا.

نيسان باثفايندر

وتحتوي السيارة على نظام صوتي من Bose يتكون من 12 سماعة، كما تأتي بشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، ونظام تكييف أوتوماتيكي بـ 3 مناطق تحكم، مع فتحات تكييف مخصصة للصفين الثاني والثالث، إلى جانب شاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.

أبعاد نيسان باثفايندر

يبلغ طول نيسان باثفايندر 2026 نحو 5,004 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,978 مم وارتفاعها إلى 1,802 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,900 مم. ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,100 و2,109 كجم.

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