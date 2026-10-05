كيا تقدم K4 موديل 2027 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن أسعار K4 موديل 2027 في الأسواق العالمية، لتدخل السيارة عامها الجديد ضمن مجموعة طرازات السيدان التي تقدمها العلامة، مع توفرها أيضًا بتصميم هاتشباك، وتحصل K4 على مجموعة من التجهيزات التي تختلف بحسب الفئة، إلى جانب خيارين من المحركات.

محرك تيربو بقوة 190 حصانًا

تعتمد إحدى نسخ K4 2027 على محرك ينتج قوة تصل إلى 190 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 264 نيوتن متر، وترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي من 8 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة إلى 8 ثوانٍ.

كيا K4 موديل 2027

محرك بقوة 147 حصانًا

وتتوفر السيارة كذلك بمحرك ينتج 147 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 179 نيوتن متر، ويعمل هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT. وتحتاج هذه النسخة إلى نحو 9.7 ثانية للوصول من الثبات إلى 100 كم في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم في الساعة.

تجهيزات كيا K4 موديل 2027

تحصل كيا K4 الجديدة على عدد من التجهيزات الداخلية التي تشمل مقعد سائق كهربائيًا يمكن ضبطه في 10 اتجاهات، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وفرامل يد إلكترونية.

كيا K4 موديل 2027

وتتوفر السيارة أيضًا بسقف بانورامي، بينما يختلف النظام الصوتي بحسب التجهيز، مع خيارات تتراوح بين أربعة وثمانية مكبرات صوت، كما تتضمن بعض التجهيزات مقاعد أمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي.

سيارة كيا وأنظمة المساعدة

تضم K4 2027 مجموعة من أنظمة المساعدة والحماية، من بينها نظام المساعدة على البقاء داخل المسار، إلى جانب تقنية تتبع الطريق، كما تتوفر بمنظومة للتحذير من الاصطدامات الأمامية وتفاديها، فضلًا عن مثبت السرعة الذكي، بينما تشمل منظومة الحماية وسائد هوائية ضمن تجهيزات السيارة، وتستند السيارة كذلك إلى عجلات ألمنيوم بقياس 18 بوصة.

كيا K4 موديل 2027

أسعار كيا K4 2027

تبدأ أسعار كيا K4 موديل 2027 عالميًا من 22,390 دولارًا للفئة الأولى، بينما تصل الفئة الثانية إلى 23,590 دولارًا، وتبلغ قيمة الفئة الثالثة نحو 24,590 دولارًا، في حين يصل سعر الفئة الرابعة إلى 25,590 دولارًا، أما الفئة الخامسة والأعلى تجهيزًا فتبلغ نحو 28,490 دولارًا أمريكيًا.