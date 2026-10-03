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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني هولندي.. السيارات الذكية قد تتحول إلى وسيلة للتجسس على السائقين

السيارات الذكية
السيارات الذكية
كريم عاطف

حذرت وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية من مخاطر أمنية مرتبطة بالتقنيات الموجودة في السيارات الحديثة، مشيرة إلى أن بعض المركبات أصبحت قادرة على جمع كميات كبيرة من البيانات، وقد تتيح بعض خصائصها الفنية الوصول إلى معلومات حساسة عن السائقين والركاب.

وأوضحت الوكالة أن السيارات الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على أنظمة متصلة بالإنترنت، تشمل الكاميرات والميكروفونات ونظام تحديد المواقع ووحدات الاتصال عن بعد، وهو ما يجعلها مصدرا مستمرا للبيانات المتعلقة بالمركبة ومستخدميها والبيئة المحيطة بها.

وحذرت من أن بعض الأنظمة يمكن تشغيلها عن بعد من الناحية التقنية، بما قد يسمح بتسجيل أصوات أو صور داخل السيارة أو حولها، كما يمكن لأنظمة الملاحة والاتصالات معرفة موقع المركبة وتحركاتها.

ويمتد الخطر أيضا إلى الهواتف والأجهزة الإلكترونية التي يتم ربطها بالسيارة عبر البلوتوث أو شبكات الواي فاي أو أنظمة الشحن، إذ يمكن في بعض الظروف أن تصبح السيارة نقطة اتصال يمكن من خلالها الوصول إلى بيانات الأجهزة المتصلة.

ودعت الوكالة إلى عدم إجراء محادثات سرية داخل السيارات أو بالقرب منها، خاصة عند التوجه إلى مواقع حساسة، كما نصحت بالحذر عند استخدام المركبات التي تعتمد على كاميرات خارجية وأنظمة اتصال متقدمة.

ويتزامن التحذير مع تزايد الجدل في بريطانيا حول السيارات المصنعة من شركات صينية، بعدما ارتفعت حصتها من سوق السيارات الجديدة، مع انتشار علامات مثل MG وBYD وJaecoo.

وكانت تقارير بريطانية سابقة قد تحدثت عن تحذيرات لموظفين في قطاعات دفاعية من ربط هواتفهم بسيارات كهربائية صينية، بسبب مخاوف تتعلق بالبيانات، كما أشارت تقارير إلى قيود على بعض السيارات والمكونات الصينية في مواقع عسكرية حساسة.

وتؤكد هذه التطورات أن السيارات المتصلة لم تعد مجرد وسائل للنقل، بل أصبحت أجهزة رقمية تجمع وتعالج البيانات، ما يفتح نقاشا متزايدا حول حماية الخصوصية والأمن المعلوماتي داخل المركبات.

وكالة الاستخبارات والأمن الهولندية مخاطر أمنية السيارات الحديثة أنظمة متصلة بالإنترنت السيارات الذكية

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