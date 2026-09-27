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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار كيا K5 موديل 2027 في السعودية

كيا K5 موديل 2027 الجديدة
كيا K5 موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا K5 موديل 2027 ، وتنتمي K5  لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وأنيق، وشهدت سيارات كيا K5 تغيير بارز في إيقاف واستبعاد فئة EX بالكامل من القائمة، لتصبح فئة كيا K5 GT هي أعلى فئة متوفرة في التشكيلة.

سيارة كيا K5 موديل 2027 السيدان الجديدة 

مواصفات كيا K5 موديل 2027

تمتلك سيارة كيا K5 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مقاعد أمامية مزودة بميزة التبريد والتهوية، وبها نظام ذاكرة لمقعد السائق، وبها مرايات جانبية قابلة للطي كهربائياً.

سيارة كيا K5 موديل 2027 السيدان الجديدة 


محرك كيا K5 موديل 2027

سيارة كيا K5 موديل 2027 السيدان الجديدة 

تحصل سيارة كيا K5 موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 191 حصان، وبها عزم دوران 245 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة كيا K5 موديل 2027 السيدان الجديدة 

ويوجد من سيارة كيا K5 موديل 2027 محرك اخر سعة 2500 سي سي توين تيربو، وبها قوة 290 حصان، وعزم دوران 421 نيثوتن/متر، ومصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية .

سعر كيا K5 موديل 2027

سيارة كيا K5 موديل 2027 السيدان الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة كيا K5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 103 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا K5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 107 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا K5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة كيا K5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 125 ألف ريال سعودي .

شركة كيا كيا K5 GT مواصفات كيا K5 K5 موديل 2027 كيا K5 موديل 2027 محرك كيا K5 موديل 2027 سعر كيا K5 موديل 2027

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