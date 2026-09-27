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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا شحاتة يثير الجدل: تغيير محمد صلاح أمام أنجولا لم يكن لأسباب فنية

صلاح
صلاح
يارا أمين

أبدى رضا شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، رأيه في قرار حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبدال محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا، مؤكدًا أن التغيير لم يكن من وجهة نظره لأسباب فنية بحتة.

وقال رضا شحاتة، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي: «لا يوجد شخص تحدث في الأمور الفنية خلال مباراة مصر وأنجولا، والجميع اتجه إلى مشاكل خارج الملعب، وهي التي تتصدر المشهد حتى الآن».

وأضاف: «ظهورنا بهذا الشكل أمام أنجولا كان متوقعًا بعد إنجاز كأس العالم، لأن هذه عقلية اللاعب المصري، فبعد أي إنجاز تظهر مشكلة».

وتابع: «لعبنا أمام أنجولا بطريقة كأس العالم، وهذا كان خطأ، خاصة أن المنتخب الأنجولي كان متكتلًا دفاعيًا، على عكس المنتخبات التي واجهناها في كأس العالم».

وواصل رضا شحاتة حديثه قائلًا: «للمدرب حق أصيل في إجراء التغييرات، ولكن من وجهة نظري، تغيير محمد صلاح لم يكن فنيًا وإنما لأمور أخرى ليست فنية».

واختتم: «محمد صلاح يستطيع أن يصنع الفارق في ثانية، بالإضافة إلى أن وجوده داخل الملعب يمثل ضغطًا على الفريق المنافس».

رضا شحاتة حسام حسن منتخب مصر محمد صلاح الإعلامي كريم رمزي مباراة مصر وأنجولا

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