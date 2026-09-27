مساعد عموتة: بنشرقي مرتاح في مصر وبنجديدة محتاج وقت وزيزو وشوبير الأفضل| فيديو وصور

سلط لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق الضوء على المحترفين المغاربة فى صفوف النادي الأهلي.

قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق عبر حواره مع صدى البلد: بالنسبة للاعب أشرف بنشرقي فهو مرتاح فى مصر والأمور ماشية معاه ولاقي نفسه وتألق فى صفوف نادي الزمالك ثم انتقل إلى النادي الأهلي.

تابع لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: أشرف داري كان المفترض منذ بداية العام يغادر النادي الأهلي لإن اللاعب كان فى الأساس ابن الوداد البيضاوي وشارك معنا وفيه لاعبين لو أخرجتهم من الميه ميعرفش يلعب.

واصل لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: أشرف داري كان يشارك بصفة أساسية ومتألق فى صفوف الوداد البيضاوي ثم احترف فترة فى فرنسا وعاد إلى النادي الأهلي وملقاش نفسه.

وعن رضا سليم قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: اللاعب مش لاقي نفسه لا فى المغرب ولا فى النادي الأهلي وعنده سوء تدبير.

أردف لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: بالنسبة للاعب سفيان بجديدة يلزمه المزيد من الوقت علشان يلاقى نفسه ولاحظت شيئا عند انتهاء الشوط أو المباراة يتحدث عن عدم إرسال الكرة وإيصالها من قبل زملائه.

وقال أيضا: أنا بشوف غير كده زيزو بيرسل الكرات داخل منطقة الجزاء ولم يقصر خلال المباريات فى إمداد زملائه بالتمريرا.

واستطرد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: أرى أن أفضل لاعب فى النادي الأهلي ظهر مع المغربي الحسين عموتة هو أحمد سيد زيزو لكونه بيؤدى بشكل جيد وبطريقة ملموسة وهو فى البداية لم يجد نفسه ويظهر كأنه لاعب عادي وخلف المهاجمين وبعدها أصبح جيدا مع عموتة.

وعن أفضل حارس قال لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق: مصطفى شوبير وأنا مدرب حراس مرمى ويعتبر شوبير شخص محبوب من زملائه ودايما وسطهم وبيقوموا بتوفير الراحة وهو قريب من محمد الشناوي بجانب ان عمره صغيرا ونجل حارس كبير.

وشدد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق على ضرورة خروج مصطفى شوبير إلى الإحتراف فى الدوريات الخارجية وإثبات نفسه مشيرا إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون ناديا كبير موضحا أن ياسين بونو تدرج فى بداية تجاربه الإحترافية إلى أن وصل ليكون حارس إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب ويعتبر من أفضل حراس المرمى فى العالم.

وأكد لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق أنه أشرف على تدريب زهير العوضى وحصلنا معه على لقب دورى الأبطال ويوسف المطيع وحصلنا معه على كأس العرش وياسين الخروبي حارس منتخب المغرب السابق وبدر الدين عاشور حارس الوداد.

ونوه لطفي رضا مدرب حراس فريق الوداد المغربي السابق إلى أن يحي عطية الله أدي مع الوداد جيد وكان يريد الرحيل بسبب المشاكل مشيرا إلى أن أشرف داري لاعب محبوب مضيفا أن الحالة الذهنية هى التي تؤثر على أداء أشرف داري وهو مدافع جيد للغاية لدرجة أن وليد الركراكي استدعاه لتمثيل أسود الأطلس.