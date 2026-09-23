عمرو الحديدي: لا أتوقع رحيل «عموتة» عن تدريب الأهلي حال الخسارة أمام الزمالك

استبعد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، مسألة رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن تدريب الفريق، وذلك حال الخسارة أمام الزمالك في موقعة القمة بالجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

وقال «الحديدي»، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «لا أتوقع رحيل الحسين عموتة عن تدريب الأهلي حال الهزيمة أمام الزمالك»، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي لا يتعامل بالقطعة.

وأوضح الحديدي الفارق عما حدث مع الإسباني خوسيه ريبيرو في الموسم الماضي، والذي رحل بعد أول 5 جولات، مشيرًا إلى أن ريبيرو كان يعاني من سوء الأداء والنتائج أيضًا، خلاف الوضع مع عموتة، بعد أن حقق الأهلي 13 نقطة من أصل 15 حتى الآن.

وحول توقعه لمباراة القمة، قال إنه أمنياته هي تحقيق الأهلي للانتصار، لكنه توقع أن تنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.