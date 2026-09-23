ماجد المدهوش يكشف تفاصيل مشاركته الأولى في رالي داكار بالسعودية

كشف سائق السباقات اللبناني ماجد ياسر المدهوش عن تفاصيل مشاركته المرتقبة في رالي داكار بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن خوض هذا التحدي يمثل محطة مهمة في مسيرته، خاصة في ظل طبيعة الرالي وما يتطلبه من استعداد بدني وذهني وقدرة على التعامل مع ظروف المنافسة الصعبة.

وقال “المدهوش”، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الاستعداد للمشاركة لم يقتصر على الجانب الفني فقط، مشيرًا إلى أن طبيعة رالي داكار تفرض على المشاركين التعامل مع مسافات طويلة وظروف مختلفة طوال مراحل المنافسة.

وأضاف أن خوض منافسات بهذا الحجم يحتاج إلى تركيز كبير والتعامل مع كل مرحلة بشكل منفصل، خاصة أن طبيعة السباق تضع المشاركين أمام تحديات متغيرة، سواء على مستوى المسار أو الظروف المحيطة بالمنافسة.

وأشار “المدهوش” إلى أن تجربته السابقة في مجال السيارات ساعدته على تكوين خبرة مرتبطة بهذا العالم، إلا أن المشاركة في رالي داكار تمثل تحديًا مختلفًا، في ظل المستوى الكبير للرالي وقوة المنافسة بين المشاركين.

وأوضح “المدهوش” أن هدفه من المشاركة لا يقتصر على خوض التجربة فقط، وإنما يسعى إلى تقديم مستوى جيد والتعامل مع مراحل الرالي بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد فترة من التحضير والاستعداد.

وتحدّث عن صعوبة المنافسات، خاصة مع اختلاف طبيعة المراحل وطول المسافات، مشيرًا إلى أن التركيز والالتزام بالتعليمات والتعامل الصحيح مع كل مرحلة من أهم العوامل خلال الرالي.

