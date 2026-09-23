علاء نبيل: طلبت الرحيل من منصبي و«أبو ريدة» رفض ثم علمت بإقالتي

كشف علاء نبيل، المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس رحيله عن منصبه، مؤكدًا أن قرار إقالته جاء بشكل مفاجئ بالنسبة له، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال نبيل إنه جلس مع المهندس هاني أبو ريدة، وأبلغه برغبته في الرحيل عن منصبه، إلا أن أبو ريدة رفض طلبه وأكد له عدم الموافقة على رحيله في ذلك الوقت.

وأضاف المدير الفني السابق أنه فوجئ، بعد مغادرته الاجتماع وأثناء عودته، بمعرفة خبر رحيله عن منصبه وإقالته، مؤكدًا أن القرار جاء بصورة لم يكن يتوقعها.