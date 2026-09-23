وزير الخارجية السعودي: غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين .. وأمن المنطقة يبدأ بإنهاء الاحتلال

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، مشدداً على أن أمن الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة وإنهاء الاحتلال تمثل ركائز أمن المنطقة.

أمن الإسرائيليين مرتبط بأمن الفلسطينيين

وقال وزير الخارجية السعودي، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أمن الإسرائيليين مرتبط بأمن الفلسطينيين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، وفقا لقناة العربية السعودية، أن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية لتعزيز استدامتها المالية.

ترحيب بالاعترافات الدولية

وثمن وزير الخارجية السعودي خطوات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا للاعتراف بدولة فلسطين، داعياً إلى التنفيذ الكامل لخطط الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة.