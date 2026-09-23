شبانة لـ «الشناوي»: اللعب في كأس العالم مش مُجاملة.. ومصطفى شوبير حارس مصر الأول

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المشاركة في كأس العالم يجب أن تكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني ومصلحة المنتخب، مشيرًا إلى أن الطموحات الشخصية لأي لاعب لا يجب أن تتعارض مع مصلحة الفريق.

وقال «شبانة»، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "إذا كانت أزمة محمد الشناوي مع منتخب مصر إنه لم يلعب مباراة إيران، فكل تحية لحسام حسن، واللعب في كأس العالم مش مجاملة، ومصطفى شوبير كان في قمة مجده".

وأضاف: "مصطفى شوبير حارس مصر الأول، ومفيش حاجة في الكرة اسمها عايز أحقق رقم قياسي لأكون الحارس الوحيد الذي شارك في 2 كأس عالم، وده طموح شخصي لا يمكن أن يكون على حساب الطموح العام للمنتخب".