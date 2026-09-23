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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
آية التيجي

خطفت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، اتسمت بمزيج من الطابع الأنثوي واللمسات الجريئة، مع اعتماد تصميم لافت يجمع بين الكورسيه والطرحة الطويلة.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بفستان أبيض يعتمد على كورسيه محدد للقوام بتفاصيل الأربطة المتقاطعة والحلقات المعدنية، ما منح التصميم طابعًا مستوحى من أزياء الكورسيه الكلاسيكية، مع تنورة طويلة وشفافة نسبيًا تضيف انسيابية إلى الإطلالة.

تميزت الإطلالة بوجود طرحة بيضاء طويلة انسدلت من الرأس وصولًا إلى أسفل الظهر، لتمنح اللوك لمسة تشبه إطلالات العرائس، بينما جاءت الأكمام من خامة خفيفة وشفافة وواسعة، أضافت حركة ونعومة إلى التصميم.

هاندا أرتشيل

شعر ومكياج هاندا أرتشيل

واعتمدت هاندا أرتشيل على شعر طويل داكن منسدل مع فرق جانبي، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا ركز على إبراز العينين والشفاه بدرجات طبيعية، بما حافظ على توازن الإطلالة وعدم منافسة تفاصيل الفستان.

هاندا أرتشيل

كما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي التصميم كاملًا، ما أظهر امتداد التنورة الطويلة والطرحة وأسلوب تنسيق القطع معًا، في إطلالة تجمع بين الفخامة والجرأة واللمسة العصرية.

هاندا أرتشيل

إطلالة هاندا أرتشيل حديث السوشيال ميديا

وتأتي إطلالة هاندا أرتشيل لتؤكد حضورها اللافت في عالم الموضة، خاصة مع اختيارها تصميمًا أبيض غير تقليدي يجمع بين الكورسيه المشدود، التنورة الانسيابية، الأكمام الشفافة والطرحة الطويلة.

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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بالصور

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
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