هل يُنهي الذكاء الاصطناعي عصر الأطباء؟ .. جمال شعبان يحسم الجدل

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في اكتشاف مرض الزهايمر في مراحله المبكرة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل تطورًا إيجابيًا في المجال الطبي.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم فوائد كبيرة ويساعد العديد من الأشخاص، رغم التحذيرات التي يطلقها بعض السياسيين بشأن تأثيره المحتمل على مستقبل البشر.

الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الطبيب

وأوضح الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الذكاء الاصطناعي لن يلغي دور الطبيب، وإنما سيكون أداة مساعدة له، مؤكدًا أن الطب في الأساس مهنة إنسانية تعتمد على التواصل والتعامل المباشر مع المريض.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع خلال وقت قصير تقديم بعض المعلومات والبيانات التي تساعد الطبيب في عمله، مشيرًا إلى أن دوره سيكون داعمًا للطبيب وليس بديلًا عنه.

وأكد العميد السابق لمعهد القلب القومي أن الطبيب سيظل صاحب الدور الأساسي في التعامل مع المريض، موضحًا أن الطب «طبطبة» قبل أن يكون أي شيء آخر، في إشارة إلى أهمية الجانب الإنساني في مهنة الطب.

وشدّد على أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي لن يعني الاستغناء عن الأطباء، وإنما يمكن الاستفادة منها كأداة مساعدة تساهم في تحسين سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الطبية.