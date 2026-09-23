ضياء السيد: الأهلي يعاني أزمة دفاعية منذ عامين .. والتعاقد مع مدافعين أجانب «ضرورة»

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يعاني من أزمة في خط الدفاع منذ عامين، مشيرًا إلى أن التعاقد مع مدافعين أجانب يجب أن يكون أولوية خلال الفترة المقبلة.

وقال «ضياء»، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لا أعرف سبب أزمة محمد الشناوي مع حسام حسن، ولو أنا موجودًا كنت هشوف إيه الصح لصالح المنتخب وهعمله، سواء مشاركة الحارس أو عدم مشاركته في مباراة إيران بكأس العالم".

وأضاف: "أتمنى استمرار عمر فايد في الاحتراف وعدم عودته للدوري المصري مرة أخرى والانضمام للأهلي، وهو عنده مشكلة فنية إنه بيطلع إعارات كتير، وأتمنى إنه يستمر في نادي يستفيد منه".

وتابع: "أنا مع استمرار محمد عبدالمنعم في أوروبا، وهو ماشي كويس في الفترة الأخيرة مع نيس الفرنسي".

وأكمل: "أرحب برحيل محمد هاني لطرابزون التركي، وكنت أرى أنه من الأفضل رحيل ياسر إبراهيم لأن سنه 34 سنة، ودي كانت فرصة للاعب".

وواصل: "الأهلي منذ عامين يعاني من أزمة في خط الدفاع وحتى الآن لم يجدوا لها حلًا".

وأردف: "الأفضل للأهلي التعاقد مع 2 مدافعين أجانب لحل الأزمة الدفاعية، ودي أهم بكتير من أي شيء، لأن الدفاع هو من يجلب البطولات".

وعن منتخب مصر، قال: "مواجهتا مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في المتناول، ولكن يجب أن يكون هناك حذر برضه".

واختتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "علي محمود شايفه لاعب كويس وقدم أداءً جيدًا مع إنبي، ولكنه في الأهلي لم يظهر بشكل جيد حتى الآن، وحسام حسن عارفه من قبل كده، ولذلك ضمه".