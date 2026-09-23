رئيس الوزراء البريطاني: تهديدات إسرائيل لا تُبرّر ما يجري في غزة .. ولن نقف مُتفرجين

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام أن التهديدات التي تواجهها إسرائيل لا تبرر أفعال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

أزمة مساعدات غير مسبوقة في غزة

وقال بورنهام، في خطاب له بالجمعية العامة للأمم المتحدة إن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، مشدداً على أن الأزمة مستمرة منذ وقت طويل، وأضاف: "لن نقف متفرجين على استمرار تفاقم المعاناة في غزة".

التمسك بحل الدولتين

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين.

تأمين الملاحة والشراكة مع واشنطن

وفي ملف الأمن الإقليمي، قال بورنهام إن لندن تعمل على ضمان أمن الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب.

الشراكة مع واشنطن

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني عن شراكة جديدة مع الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

واختتم بالقول إن بريطانيا ستكون حازمة في الدفاع عن شعبها وحلفائها، وستواصل تعزيز قوتها العسكرية وقدرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".