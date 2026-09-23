لا يزال أمامي 3 سنوات .. «الشرع»: لم أفكر في الترشح للانتخابات حتى الآن

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إنه لم يفكر حتى الآن في الترشح للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يزال أمامه ثلاث سنوات من المرحلة الانتقالية.

وأضاف "الشرع"، خلال مشاركته في جلسة للمجلس الأطلسي بنيويورك، أن تركيز الحكومة الحالي ينصب على خدمة الشعب وتطوير البلاد اقتصادياً وسياسياً.

وأوضح أنه إذا كان استكمال هذه المهمة يتطلب بقاءه في موقع الرئاسة فسيترشح للانتخابات، لافتاً إلى أنه على المستوى الشخصي يفضل العودة إلى حياته الطبيعية لأن طريق السلطة مرهق، "لكن إذا رأيت أن بقائي ضروري فسأعلن ذلك بوضوح".

السلام مشروط بضمان الحقوق

وأكد الشرع أن شرط السلام مع إسرائيل هو أن تكون حقوق سوريا مضمونة، وألا تبقى أراضيها محتلة، مشدداً على أن دمشق تعمل على تحقيق سلام دائم بين الجانبين، وأنها اتخذت خياراً دبلوماسياً ولجأت إلى الحوار رغم احتلال إسرائيل جزءاً من أراضيها.

إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية

وفي الشأن الداخلي، أوضح الرئيس السوري أن التوجه الحالي هو إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية في المستقبل القريب.

ممر آمن للنفط العراقي عبر سوريا

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الشرع عن مشروع لمد أنبوب نفط يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الأراضي السورية.