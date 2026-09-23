لماذا لا تُعطي إسرائيل «نيوجيرسي»؟.. «الشرع» يرد على طلب ترامب بشأن الجولان

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن فحوى حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طلبه إعلان سوريا قبولها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وقال الشرع في جلسة بالمجلس الأطلسي على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.: "عندما تحدث معي الرئيس ترامب عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان قلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي؟ أنت لا تملك الجولان حتى تعطيها لإسرائيل".

السلام مشروط بضمان الحقوق

وأكد الشرع أن شرط السلام مع إسرائيل هو أن تكون حقوق سوريا مضمونة، وألا تبقى أراضيها محتلة، مشدداً على أن دمشق تعمل على تحقيق سلام دائم بين الجانبين، وأنها اتخذت خياراً دبلوماسياً ولجأت إلى الحوار رغم احتلال إسرائيل جزءاً من أراضيها.

إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية

وفي الشأن الداخلي، أوضح الرئيس السوري أن التوجه الحالي هو إخلاء البلاد من القواعد الأجنبية، مؤكداً أن سوريا ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية في المستقبل القريب.

ممر آمن للنفط العراقي عبر سوريا

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف الشرع عن مشروع لمد أنبوب نفط يربط حقول النفط العراقية بالموانئ السورية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الأراضي السورية.