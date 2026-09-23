قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الغندور»: خطوة أخيرة قبل مشاركة أحمد الجفالي في تدريبات الزمالك
بفستان أحمر ورقصة بريئة .. طفلة من غزة تُواجه قسوة الدمار والركام بفرحة طفولية | شاهد
الغندور: الزمالك يُسابق الزمن لإنهاء إجراءات فرع أسيوط الجديدة
داليا البحيري لـ«صدى البلد»: أتمنى تقديم عمل عن ذوي الهمم.. وأرغب في تجسيد دور أم أو مدرسة | فيديو
أزمة الفعل المُشين.. اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب.. وستتم إحالة حكم المباراة للتحقيق|فيديو
دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية ومصادر ترجح مصدره من البحر
كيفية اتباع هدي النبي قبل النوم.. 8 سنن وأذكار احرص عليها كل ليلة
في أول أيام الخريف.. «الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع
واشنطن: الجيش السوداني والدعم السريع لا يلتزمان بوقف إطلاق النار ولا يُمثلان حكومة شرعية
ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي
تامر أمين يُدافع عن اعتذار أحمد العوضي بشأن ياسمين عبد العزيز .. ماذا قال؟
بعد الاشتباه في طرد مُفخّخ .. شرطة نيويورك تُنهي حالة الطوارئ قرب الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كيف يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة أمام السينما في مهرجان الجونة؟

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
أحمد عبد القوى

يضع مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، المقرّر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، التكنولوجيا ضمن القضايا المهمة المرتبطة بمستقبل صناعة الأفلام، في ظل الانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف مراحل الإنتاج السينمائي.

ويعكس اهتمام المهرجان بهذا الملف حجم التحولات التي تشهدها الصناعة عالميًا، بعدما تجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي حدود المؤثرات البصرية، وأصبح حاضرًا في تطوير الأفكار وتحليل السيناريوهات وتصميم المشاهد الأولية والمونتاج والترجمة والترويج للأفلام.

وتمنح التطبيقات الذكية الكاتب أدوات تساعده على تنظيم الأفكار ودراسة البناء الدرامي للشخصيات، بينما يستطيع المخرج إعداد تصور بصري أولي للمشاهد قبل بدء التصوير.

 كما يمكن للمنتج الاستفادة منها في وضع الجداول الزمنية وتقدير احتياجات العمل وإدارة مراحل التنفيذ بصورة أكثر كفاءة.

وطبقا للمختصين تساعد التكنولوجيا كذلك على تحسين جودة الصورة والصوت، وتطوير المؤثرات البصرية، وتسريع عمليات المونتاج والتلوين والترجمة وإعداد النسخ المختلفة من الفيلم، بما يفتح أمام الأعمال العربية فرصًا أوسع للوصول إلى المهرجانات والأسواق والمنصات الدولية.

وسوف يستفيد صناع الأفلام المستقلون والمواهب الشابة بصورة خاصة من هذه التطورات، إذ تتيح لهم تحويل أفكارهم إلى نماذج بصرية ومواد تقديمية أكثر احترافية، تساعدهم على عرض مشروعاتهم أمام المنتجين وجهات التمويل، دون أن تظل الإمكانات المحدودة عائقًا أمام ظهور الأفكار الجديدة.

ويمتد تأثير الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة توزيع الفيلم، من خلال تحليل اهتمامات الجمهور والتعرف على الأسواق المناسبة لكل عمل، إلى جانب المساعدة في تصميم الحملات الترويجية واختيار طرق العرض القادرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، يظل العنصر البشري صاحب الدور الأساسي في صناعة السينما، باعتباره المسؤول عن الفكرة والمشاعر والرؤية الفنية. وتأتي التكنولوجيا بوصفها أداة مساعدة تمنح المبدع مساحة أكبر للتجريب، وتساعده على تنفيذ رؤيته بأساليب أكثر تطورًا.

كما يتطلب التوسع في استخدام هذه التقنيات الحفاظ على حقوق أصحاب الأعمال، ووضع قواعد مهنية واضحة تضمن الاستفادة من الابتكار مع حماية الملكية الفكرية وصورة الفنان وصوته.

ومن خلال فتح النقاش حول الذكاء الاصطناعي، يقدم مهرجان الجونة مساحة تجمع بين الفن والتكنولوجيا، وتساعد صناع السينما على فهم الأدوات الجديدة والاستفادة منها. فمستقبل الصناعة لن تحدده التكنولوجيا وحدها، بل قدرة المبدع على توظيفها في إنتاج حكايات إنسانية تنطلق من المنطقة العربية وتصل إلى جمهور العالم.

مهرجان جونة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

وزير التربية والتعليم

لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا

سلة الاهلي

الأهلي يقرر معاقبة لاعبه .. تعرف عليه

بيزيرا

800 ألف دولار تشعل الأزمة.. نادي بيزيرا السابق يتحرك ضد الزمالك| خاص

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

6 آلاف لتر سولار وبنزين .. ضبط محطة وقود مُخالفة في أسوان

أعمال التطوير شملت إضاءة الجدارية مع الالتزام بتعليمات الدوله بترشيد استهلاك الكهرباء وترميم ومعالجة للرخام التالف

محافظ بورسعيد يتفقد جدارية ميدان ستالينجراد بعد تطويرها ورفع كفاءتها .. صور

رئيس الجامعة: مستشفى الجامعة صرح طبي نفخر به.. نستعد لإنشاء مدينة طبية

رئيس جامعة بورسعيد للطلاب: نفخر بما حققناه بتعاون الجميع.. ومُستمرون في بناء جامعة تواكب المستقبل.. صور

بالصور

ليست كل علاقة مُؤذية «سامة» .. علامات تكشف بأنك تعيش الاستنزاف العاطفي

العلاقات السامة
العلاقات السامة
العلاقات السامة

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول الأطعمة المعلبة يوميا

الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة
الأطعمة المعلبة

وجبات الإنقاذ.. أفكار أكلات سريعة للغداء والعشاء

افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة
افكار اكلات سريعة

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد