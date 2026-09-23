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ياسمين الخطيب تُهاجم أحمد العوضي بعد تشبيه السيدات بالسيارات .. ماذا قالت؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين الخطيب تُهاجم أحمد العوضي بعد تشبيه السيدات بالسيارات .. ماذا قالت؟

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله

علّقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على تصريحات الفنان أحمد العوضي، بتشبيه النساء في علاقاته العاطفية بالسيارات.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “لا أجد سبباً للغضب من شخص، بسبب تشبيهه للنساء بالسيارات! فهذا مستوى ثقافته ووعيه، الذي يختصر الرجولة في التكشيرة وخشونة الصوت، ولم يُدرك بعد أن تمام الرجولة، وسقفها الأعلى، هو احترام النساء”.

وكان قد اعتذر الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سوء الفهم الذي وصل للبعض بسبب تصريحاته في أحد البرامج اللبنانية.

وقال أحمد العوضي: للتوضيح لم أقصد بتاتًا بتاتًا أي معنى سيئ لأي شخص في برنامج قصتي وكامل الاحترام للجميع.. وما تم تداوله من تصريحات تخص السيارات وتأويل التصاريح هو يخص من يتناقلون التصريحات لكني لم أقصد  تماما ما قد فهمه البعض، فالتشبيه كان عائدا على مراحل الحياة وليس العلاقات العاطفية، وأعتذر إن كان البعض قد فهم فهما خاطئا لمضمون الحديث.

وتابع أحمد العوضي:  فأنا  أكن كل الاحترام والتقدير لنجمة العالم العربي الأولى.. وقد ذكرت مرارا وتكرارا على مدار الحديث أني أحمل  كل الذكريات الطيبة لكل من دخل حياتي… اعتذر منها  إن كان البعض قد فسر كلامي بالخطأ.. والاعتذار واجب مادام قد فهم البعض الحديث بالمعنى الخاطئ.. وهذا بوست للتوضيح وأكرر اعتذاري مره ثانية.

واستكمل: والذكر بالذكر فأنا أدين لياسمين عبد العزيز بالكثير في مشواري واقدرها واحترمها وأتمنى لها كل النجاح والتألق كالعادة.

ياسمين الخطيب فيسبوك أحمد العوضي

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